Από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Υποχρεωτικά δεδομένα στα παραστατικά για το επίδομα

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο 2025-2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου θέρμανσης για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην τιμή του αργού πετρελαίου, καθώς αυτές επηρεάζουν άμεσα την τελική τιμή διάθεσης ανά λίτρο, αλλά το σίγουρο είναι ότι φέτος η τιμή εκκίνησης είναι χαμηλότερη (κατά 8% περίπου) συγκριτικά με πέρσι.

Να σημειωθεί ότι (και) φέτος, με βάση τα δεδομένα της αγοράς, στην παρούσα στιγμή της έναρξης της διάθεσης όπου η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, δεν θα ισχύσουν τυχόν επιδοτήσεις ή εκπτώσεις.

Το βέβαιο είναι ότι όσοι προγραμματίζουν να ζεσταθούν φέτος με πετρέλαιο, μπορούν να ξεκινήσουν τις αγορές τους πριν ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανση για τους δικαιούχους του επιδόματος. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών διανομής καυσίμων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ποιότητα του καυσίμου και στα παραστατικά αγοράς.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι καταναλωτές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αναμένεται να λάβουν επίδομα θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία θα ανοίξει αρχές Νοεμβρίου. Το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να φτάσει φέτος έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον κλιματικό συντελεστή.

Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ έδωσε νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα 15/10 οπότε ανοίγει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Αλλάζει ο τρόπος ταυτοποίησης των δικαιούχων

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: