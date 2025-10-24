Αυτός ο δήμος θα παρέχει επίδομα στέγασης σε νεοδιορισθέντες γιατρούς

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχωρά ο Δήμος Ξάνθης, ο οποίος θα χορηγεί επίδομα στέγασης σε όσους νεοδιοσθέντες γιατρούς εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ertnews, ο Δήμος Ξάνθης εκκινεί την χορήγηση επιδόματος στέγασης για τους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης σε υλοποίηση σχετικής απόφασης με αριθμό 26/2025 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του Δημάρχου Ξάνθης Στράτου Κοντού με τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου όπου επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία του Δήμου με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός δήλωσε σχετικά: «Η στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Με την παροχή επιδόματος στέγασης στους νέους γιατρούς κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να προσελκύσουμε ικανούς επιστήμονες και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες υγείας του τόπου μας. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης της Ξάνθης να νιώθει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας».