Νάουσα: Ο δήμος προσφέρει επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται

Την απόφαση να στηρίξει τους δημότες έλαβε ο δήμος Νάουσας, προσφέροντας επίδομα 1.000 ευρώ σε ζευγάρια για κάθε νέο παιδί που γεννιέται.

Μιλώντας για την πρωτοβουλία αυτή ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, τόνισε ότι «υπάρχει σημαντική ανάγκη για να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια. Πήραμε μια πρωτοβουλία να δώσουμε μια βοήθεια σε κάθε οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοικοι της Νάουσας, ώστε να αισθανθούν τα νέα ζευγάρια ότι δεν είναι μόνα σε αυτή την προσπάθεια».

Μάλιστα, έκανε λόγο για «δίχτυ στήριξης» που θα δώσει την ευκαιρία στα νέα ζευγάρια που επιλέγουν να μείνουν στην ελληνική περιφέρεια να αισθανθούν ότι υπάρχει μέλλον.

Υπάρχουν περιορισμοί;

Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται ένας εισοδηματικός, καθώς και το να είναι οι γονείς μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Νάουσας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παιδιών. Με κάθε νέο παιδί που αποκτά μια οικογένεια, θα λαμβάνει το επίδομα.

Ο δήμαρχος της Νάουσας, επεσήμανε ότι για το 2024 το επίδομα έλαβαν 58 οικογένειες. Επιπλέον, εξήρε και τη σημασία ύπαρξης κι άλλων κοινωνικών δομών που ωφελούν τις οικογένειες, π.χ. όλα τα νέα ζευγάρια να έχουν θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου. Τέλος προανήγγειλε την αξιοποίηση κτιρίων από πρώην βιομηχανίες για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.