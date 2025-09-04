«Μου διέγραψαν την κάρτα ανεργίας...»: Σοβαρή καταγγελία από γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκας

«Η ΔΥΠΑ μου διέγραψε την κάρτα ανεργίας επειδή παρακολούθησα θεωρητικό σεμινάριο 80 ωρών», κατήγγειλε η Καλλιόπη Χαριτάκη, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, έχει ποσοστό αναπηρίας που ξεπερνά το 72% και είναι άνεργη από το 2022.

Ως προς το χρονικό της καταγγελίας, όπως ανέφερε το MEGA, στον Δήμο Χερσονήσου, όπου διαμένει η γυναίκα, υπήρχε αναρτημένη θέση για να γίνει η πρόσληψή της, κοινώς «τρέχει» το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που προβλέπει την πρόσληψη 1.200 ανέργων με προβλήματα αναπηρίας.

Η κ. Χαριτάκη έκανε τα χαρτιά της, ωστόσο στη συνέχεια την κάλεσαν από τη ΔΥΠΑ και της είπαν πως δεν μπορεί να προχωρήσει η πρόσληψή της, γιατί δεν «είναι στην ουσία άνεργη», καθώς το 2024 είχε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο, περίπου 80 ωρών, γεγονός που καταχωρήθηκε ως «εργασία».

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα θεωρητικό σεμινάριο κι όμως, εκτός από το ότι τη διέγραψαν από το μητρώο των ανέργων, της ζήτησαν να δώσει και 2.088 ευρώ στο κράτος χωρίς να της εξηγήσουν τον λόγο.

«Ο παραλογισμός συνεχίζεται. Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ αιτούμαι να γυρίσει η κάρτα ανεργίας μου στην προτέρα κατάσταση, όπως ήταν και να μην χάσω τα δύο χρόνια ανεργίας που είχα μέχρι τις 25 Ιουλίου» είπε η καταγγέλλουσα.



«Έχει να κάνει με την υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αυτή μού διέγραψε την κάρτα. Εγώ δεν έχω δει προκοπή ούτε ως άνεργη, πόσο μάλλον ως ΑμεΑ. Υπολογίζω ότι είναι το επίδομα ανεργίας των μακροχρόνια ανέργων, που έπαιρνα αυτά τα δύο χρόνια» συμπλήρωσε.