Στο νέο ΚΕΠΑ Πειραιά στο ΣΕΦ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του Πειραιά, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και, με αναβαθμισμένες υποδομές και αυξημένη στελέχωση, μπορεί να εξυπηρετεί ως 10.000 άτομα με αναπηρία τον μήνα, επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ξεναγήθηκε από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρο Βαρβέρη στους χώρους του ΚΕΠΑ Πειραιά και ενημερώθηκε για τη σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού εξέτασης των αιτημάτων με αποτέλεσμα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο να μειωθούν τα εκκρεμή ραντεβού κατά 76%.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει ο υπερδιπλασιασμός των γιατρών από 500 στους 1.200, οι νέες σύγχρονες υποδομές και η απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης της αναπηρίας.

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία έχει ολοκληρωθεί, παράλληλα, η αναθεώρηση και διεύρυνση του Πίνακα Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να περνούν ξανά από επιτροπές, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ώστε να αποδίδεται συγκεκριμένο, επιστημονικά προσδιορισμένο ποσοστό αναπηρίας ανά πάθηση/μορφή και στάδιο καθώς και η ψηφιοποίηση όλων των πιστοποιήσεων, ώστε να μπορεί να ασκείται ενεργητική επιδοματική πολιτική βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία.

Το νέο ΚΕΠΑ στον Πειραιά διαθέτει 15 νέες, πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες και υποδομές για τις συνεδριάσεις επιτροπών πιστοποίησης ατόμων με αναπηρία. Επιπρόσθετα, παρέχεται υπηρεσία απομακρυσμένης διερμηνείας για άτομα με προβλήματα ακοής (ΒΟΟΤΗ), ενώ εντός του χώρου λειτουργούν σταθμός παροχής πρώτων βοηθειών και φαρμακείο. Το ΚΕΠΑ Πειραιά εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία από τις διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ Πειραιά, Καλλιθέας, Νίκαιας, Γλυφάδας, Κορωπίου και Περιστερίου.

«ΚΕΠΑ όπως αξίζουν σε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα»

Μετά την επίσκεψη ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η κατάσταση η οποία επικρατούσε στο παρελθόν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, σίγουρα δεν τιμούσε την χώρα μας. Κακές υποδομές, μεγάλες καθυστερήσεις, υποχρέωση πολιτών με μη αναστρέψιμες παθήσεις να έρχονται να επαναπιστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Νομίζω ότι στη σημερινή επίσκεψη έχουμε τη νέα εικόνα των ΚΕΠΑ, όπως τη θέλουμε, όπως αξίζουν σε μία πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, με σύγχρονες υποδομές, οι οποίες δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές υποδομές, τις οποίες θυμούνται οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έπρεπε να περάσουν από ΚΕΠΑ.



Αλλά δίνοντας, όμως, ταυτόχρονα και μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις επιτροπές που εξετάζουν τους συμπολίτες μας.



Αλλά φυσικά και στην απλούστευση και στην απλοποίηση της όλης διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας. Πράγματι, συνιστά έναν παραλογισμό να ζητάμε από πολίτες να επαναπιστοποιούνται για μη αναστρέψιμες παθήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο σταδιακά το διορθώνουμε.



Και βέβαια, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε μία, θα έλεγα, πολυδιάστατη στρατηγική για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, η οποία εξαπλώνεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα.



Συγχαρητήρια στο Υπουργείο, στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, διότι αυτό το οποίο νομίζω είδαμε σήμερα, δεν θυμίζει σε τίποτα τις εικόνες του παρελθόντος. Εδώ σίγουρα κάτι αλλάζει και νομίζω ότι αλλάζει για τους συμπολίτες μας οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη».

«Διευκολύνουμε την καθημερινότητα»

Από την πλευρά της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σημείωσε: «Ο στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε ενέργειά μας να διευκολύνουμε κάθε μέρα την καθημερινότητα των πολιτών και δη των συμπολιτών μας με αναπηρία.



Σε ό,τι αφορά τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και τους συμπολίτες μας με αναπηρία, κινούμαστε σε τρεις βασικούς άξονες όλο αυτό το διάστημα: πρώτον, καλύτερες υποδομές. Μόλις επισκεφθήκαμε, μαζί με τον κ. Πρωθυπουργό, τη νέα δομή ΚΕΠΑ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μία υπερσύγχρονη, πλήρως προσβάσιμη δομή, η οποία έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει μέχρι 10.000 συμπολίτες μας με αναπηρία τον μήνα. Πριν από λίγους μήνες εγκαινιάσαμε νέα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας και στο Γαλάτσι.



Ο δεύτερος βασικός άξονας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Υπερδιπλασιάζουμε τους γιατρούς που υπηρετούν στα ΚΕΠΑ από 500 σε 1.200, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των εκκρεμοτήτων για ραντεβού, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.



Και τρίτον, απλοποιούμε διαδικασίες, όπως για παράδειγμα με τη διεύρυνση της λίστας των μη αναστρέψιμων παθήσεων.



Έχουν αποτέλεσμα όλα αυτά; Ένα πολύ μετρήσιμο αποτέλεσμα: σε ενάμιση χρόνο έχουμε μειώσει τις εκκρεμότητες για ραντεβού για συμπολίτες μας με αναπηρία κατά 76% και θα συνεχίσουμε προκειμένου ακριβώς να εξυπηρετούμε διαρκώς καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας με αναπηρία».