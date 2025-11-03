Προσβασιμότητα κατ' οίκον: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Πότε κλείνει η πλατφόρμα

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Β' φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ' οίκον».

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας όσοι έχουν ήδη προεγκριθεί στην α' φάση καλούνται, μέσω της πλατφόρμας prosvasimotita.minscfa.gov.gr, να δηλώσουν το ακίνητο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις (κύρια ή και δευτερεύουσα κατοικία ή και επαγγελματική στέγη), τη σχέση τους με αυτό, καθώς και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν.

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και πλήρως ψηφιακή διαδικασία, ενώ καλύπτει ράμπες, αναβατόρια, αυτοματισμούς, τεχνικές διαμορφώσεις, εξοπλισμό αλλά και τις αμοιβές μηχανικών για την πιστοποίηση των εργασιών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη γ' φάση, που αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων και την καταβολή του υπολοίπου 50% της επιχορήγησης.

Η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή την παράταση του προγράμματος, δήλωσε: «Το κράτος, για πρώτη φορά, χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Οι δράσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την ίδια την αναπηρική κοινότητα, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».