ΔΥΠΑ: Ποιοι εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

Ένα νέο πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα φέρνει το φθινόπωρο η ΔΥΠΑ , δίνοντας «ανάσα» σε περισσότερους από 2.100 νέους έως 29 ετών. Με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση 17.500 ευρώ για να κάνουν το όνειρο της δικής τους επιχείρησης πραγματικότητα.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.

Απαραίτητη προϋπόθεση, η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αξιολόγηση γίνεται απευθείας από τη ΔΥΠΑ.

Οι βασικοί όροι

Για να συμμετάσχει κάποιος πρέπει:

Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ.

Να έχει ολοκληρώσει εξατομικευμένη προσέγγιση και ατομικό σχέδιο δράσης.

Να διαθέτει ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια ή άδεια διαμονής.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η επιχείρηση να έχει νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα.

Οι μορφές επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται

Δίνεται η δυνατότητα σύστασης:

Ατομικής επιχείρησης (από πρώην ανέργους)

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

Συνεταιρισμού εργαζομένων

Οι δόσεις της χρηματοδότησης

Το ποσό των 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις φάσεις:

5.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

6.000 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο

6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο

Η ενίσχυση διαρκεί 12 μήνες, με αφετηρία την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης.

Τι έδειξαν οι προηγούμενοι κύκλοι

Ήδη, σχεδόν 10.000 νέοι δημιούργησαν επιχειρήσεις μέσα από αντίστοιχα προγράμματα, σε τομείς όπως:

Καφέ και γρήγορο φαγητό

Φυσικοθεραπευτήρια

Φροντιστήρια για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Κέντρα διαιτολογία

Καινοτόμες start-ups, με χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρηση πώλησης εισιτηρίων που εντάχθηκε στο Elevate Greece.

Προτεραιότητα σε γυναίκες και ευάλωτες ομάδες

Η νέα προκήρυξη θα δίνει έμφαση σε γυναίκες – που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων – αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατοίκους περιοχών με μεγαλύτερη ανεργία, όπως η Δυτική Μακεδονία.