«Καμπανάκι» από τη ΔΥΠΑ: 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες – 1 στους 2 χωρίς δουλειά πάνω από χρόνο

Τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ έρχονται να υπενθυμίσουν τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Επτά στους δέκα ανέργους είναι γυναίκες, ενώ το 53,6% παραμένει χωρίς δουλειά για πάνω από έναν χρόνο.

Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις με επιδοτήσεις και προγράμματα απασχόλησης, το αποτέλεσμα παραμένει φτωχό: μόνιμες θέσεις εργασίας ελάχιστες, ενώ ακόμη πιο αδύναμες αποδεικνύονται οι δράσεις που στοχεύουν στη γυναικεία απασχόληση.

Τα στοιχεία του Ιουλίου

Η εικόνα είναι διπλή και αντιφατική. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά:

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο έφτασε τους 795.588, αυξημένος κατά 5,5% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Την ίδια στιγμή, σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, καταγράφεται μείωση της ανεργίας κατά 6,2%, ενώ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι εμφανίζονται μειωμένοι κατά 20,3%.

Η ΔΥΠΑ αποδίδει τις διακυμάνσεις σε παράγοντες όπως η εποχικότητα και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, χωρίς όμως να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Το προφίλ της ανεργίας

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα:

548.445 γυναίκες βρίσκονται στις λίστες ανέργων, δηλαδή το 68,9% του συνόλου.

Ηλικιακά, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η ομάδα 30-44 ετών με 253.364 άτομα (31,8%). Πρόκειται για την πιο παραγωγική ηλικία, με αυξημένες οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: στην Ελλάδα του 2025, το πιο δύσκολο είναι να βρει δουλειά μια γυναίκα 30-44 ετών ή κάποιος που έχει μείνει πάνω από έναν χρόνο εκτός αγοράς.