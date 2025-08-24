«Καμπανάκι» από τη ΔΥΠΑ: 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες – 1 στους 2 χωρίς δουλειά πάνω από χρόνο
Στην Ελλάδα του 2025, το πιο δύσκολο είναι να βρει δουλειά μια γυναίκα 30-44 ετών ή κάποιος που έχει μείνει πάνω από έναν χρόνο εκτός αγοράς
Τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ έρχονται να υπενθυμίσουν τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Επτά στους δέκα ανέργους είναι γυναίκες, ενώ το 53,6% παραμένει χωρίς δουλειά για πάνω από έναν χρόνο.
Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις με επιδοτήσεις και προγράμματα απασχόλησης, το αποτέλεσμα παραμένει φτωχό: μόνιμες θέσεις εργασίας ελάχιστες, ενώ ακόμη πιο αδύναμες αποδεικνύονται οι δράσεις που στοχεύουν στη γυναικεία απασχόληση.
Τα στοιχεία του Ιουλίου
Η εικόνα είναι διπλή και αντιφατική. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά:
- Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο έφτασε τους 795.588, αυξημένος κατά 5,5% σε σχέση με τον Ιούνιο.
- Την ίδια στιγμή, σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, καταγράφεται μείωση της ανεργίας κατά 6,2%, ενώ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι εμφανίζονται μειωμένοι κατά 20,3%.
Η ΔΥΠΑ αποδίδει τις διακυμάνσεις σε παράγοντες όπως η εποχικότητα και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, χωρίς όμως να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.
Το προφίλ της ανεργίας
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα:
- 548.445 γυναίκες βρίσκονται στις λίστες ανέργων, δηλαδή το 68,9% του συνόλου.
- Ηλικιακά, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η ομάδα 30-44 ετών με 253.364 άτομα (31,8%). Πρόκειται για την πιο παραγωγική ηλικία, με αυξημένες οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις.
Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: στην Ελλάδα του 2025, το πιο δύσκολο είναι να βρει δουλειά μια γυναίκα 30-44 ετών ή κάποιος που έχει μείνει πάνω από έναν χρόνο εκτός αγοράς.