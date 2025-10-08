Voucher 800 ευρώ τον μήνα για θεραπείες παιδιών - Όλες οι προϋποθέσεις

Στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.



Πρόκειται για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ), το οποίο απευθύνεται σε παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, που διαθέτουν ΑΜΚΑ - είτε είναι ασφαλισμένα είτε όχι. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

12 εκατ. ευρώ για 2.500 παιδιά

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω των vouchers ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα.

Τι καλύπτει το voucher

Κάθε παιδί θα λάβει μια «αξία τοποθέτησης» (voucher), ύψους 400 ευρώ μηνιαίως για τουλάχιστον 10 συνεδρίες.

Ανάλογα με τη συχνότητα των συνεδριών, το ποσό ανά μήνα προσαυξάνεται:

≥ 10 συνεδρίες 400 ευρώ

≥ 15 συνεδρίες 600 ευρώ

≥ 20 συνεδρίες 800 ευρώ

Ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν

Φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), η οποία θα δημιουργήσει το ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαμβάνουν:

Συμβουλευτική και ενδυνάμωση οικογένειας

Εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης

Ειδικές θεραπείες

Εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, νοηματική, κινητικότητα

Διασύνδεση με άλλες δομές υποστήριξης

Το χρονοδιάγραμμα

Τρίτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2025: Έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους Παρόχους (διάρκεια 15 ημέρες)

Αρχές Νοεμβρίου 2025: Έναρξη αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελούμενους

Έως το τέλος του 2025: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ, βάσει μοριοδότησης και αξιολόγησης

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν:

ΝΠΔΔ που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά και ΑμεΑ

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ν. 2716/1999)

Κέντρα ειδικών θεραπειών (άρθρο 45 της ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/2018)

Εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013

Η διεπιστημονική ομάδα - βασική προϋπόθεση



Για την εγγραφή στο Μητρώο, οι Πάροχοι πρέπει να διαθέτουν διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο

Ψυχολόγο

Κοινωνικό λειτουργό

Εργοθεραπευτή

Λογοθεραπευτή

Ένα μέλος από τις ειδικότητες: φυσικοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός ή απόφοιτος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

Επικουρικά, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές ή εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής.

Μετά την απαραίτητη εκπαίδευση των στελεχών, οι Πάροχοι θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο για να παρέχουν τις υπηρεσίες μέσω voucher.

Ειδική πρόβλεψη για νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Για μικρούς νησιωτικούς ή ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους, προβλέπεται ευελιξία:

η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο ειδικότητες, όπως αναπτυξιακό παιδίατρο, παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή ή ειδικό παιδαγωγό.