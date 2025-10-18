Πώς θα πάρετε το voucher 200 ευρώ για γρήγορο ίντερνετ - Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το deadline των αιτήσεων που αφορούν το voucher των 200 ευρώ για σύνδεση στο ίντερνετ με υπερ-υψηλές ταχύτητες.

Πιο συγκεκριμένα, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας, τουλάχιστον 250Mbps, με επιδότηση έως 200 ευρώ.

Τα vouchers θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους απόκτησης της σχετικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα του κόστους που αντιστοιχεί στην αρχική σύνδεση, μέσω του πρόγραμματος Gigabit Voucher που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Μπορείτε να κα καταθέσετε τις αιτήσεις σας σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: έως τις 14 Νοεμβρίου 2025

Τα φυσικά πρόσωπα: έως τις 28 Νοεμβρίου 2025

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν συνολικά πάνω από 379.000 δικαιούχοι, λαμβάνοντας κουπόνι αξίας 200 ευρώ για την κάλυψη του κόστους σύνδεσης και των πρώτων 24 μηνών συνδρομής.

Το «Gigabit Voucher» απευθύνεται σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Που δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση ταχύτητας άνω των 100 Mbps.



- Που βρίσκονται σε περιοχές όπου είναι δυνατή η παροχή υπηρεσίας Gigabit (τουλάχιστον 250 Mbps).



Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια, ενώ η επιχορήγηση χορηγείται μία φορά ανά ωφελούμενο και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη εθνική ή ευρωπαϊκή ενίσχυση.

Πώς λειτουργεί – Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα gigabit-voucher.gov.gr

και να ελέγξουν αν η διεύθυνσή τους καλύπτεται από το δίκτυο των παρόχων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Έλεγχος κάλυψης μέσω χάρτη στην πλατφόρμα, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης.

- Σύνδεση με Taxisnet και υποβολή αίτησης.

- Δήλωση ενδιαφέροντος για υφιστάμενη ή νέα σύνδεση.



-Παραλαβή του κουπονιού (voucher) μέσω email και SMS.



Επικοινωνία με τον πάροχο επιλογής, ο οποίος θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία με βάση τον κωδικό του voucher.

Υποχρεώσεις των παρόχων

Οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να προσφέρουν:

- Ταχύτητα download ≥250 Mbps ή συμμετρική ταχύτητα ≥100 Mbps.

- Τερματικό εξοπλισμό (modem/router) στον τελικό χρήστη.

- Έκπτωση ίση με το ποσό του voucher σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές πριν την έναρξη του προγράμματος.



Όλες οι προσφορές τους θα αναρτώνται στην πλατφόρμα για διαφάνεια και διευκόλυνση των δικαιούχων.