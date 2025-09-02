Ξαναμοιράζονται voucher για κοινωνικό, ιαματικό, εκδρομικό τουρισμό και θέατρα - Οι δικαιούχοι

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα 12.00) ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και θεάτρου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.



Όπως σημειώνεται, η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων.



Δικαιούχοι στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού - εκδρομών και θεάτρου είναι:

Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και τις 30/08/2025

Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν

Οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ό,τι για τα προγράμματα Κοινωνικού - Ιαματικού τουρισμού και Εκδρομικού τουρισμού απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

α) η σειρά προτίμησης και

β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και 30/08/2025.



Οι κατάλογοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (συμβεβλημένες επιχειρήσεις αγροτικής εστίας) και αντίστοιχα (προγράμματα αγροτικής εστίας-πληροφορίες για δικαιούχους)



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.