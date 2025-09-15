Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Τις προσλήψεις 121 αναπληρωτών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/9) το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 121 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.



Οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι φέτος κάνουν «πρεμιέρα» τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη. Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό, τα πρώτα δώδεκα σχολεία (έξι γυμνάσια και έξι λύκεια) που λειτουργούν το νέο σχολικό έτος, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ (658/Β'/17.02.2025), είναι τα εξής:



- 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ξάνθης



- 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ξάνθης



- 52ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αθηνών



- 52ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αθηνών



- 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περιστερίου



- 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»



- 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αχαρνών



- 7ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αχαρνών



- 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κοζάνης



- 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κοζάνης



- 12ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης



- 16ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ»