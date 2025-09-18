Σχολεία χωρίς δασκάλους στην Αργολίδα – Καλύφθηκε μόλις το 48% των κενών

Με έντονη ανησυχία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Αργολίδα καθώς ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και απορρύθμιση της λειτουργίας των σχολείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πανελλαδικά παραμένουν πάνω από 10.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ενώ στην Πρωτοβάθμια Αργολίδας το Υπουργείο Παιδείας κάλυψε μόλις το 48% των κενών, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ολοήμερα τμήματα και να παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στο σχολικό πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα για τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία της νέας σχολικής χρονιάς που κρούει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αργολίδας