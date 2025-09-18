Ελλάδα Αργολίδα Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Local News

Σχολεία χωρίς δασκάλους στην Αργολίδα – Καλύφθηκε μόλις το 48% των κενών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αργολίδας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία της νέας σχολικής χρονιάς.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με έντονη ανησυχία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Αργολίδα καθώς ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και απορρύθμιση της λειτουργίας των σχολείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πανελλαδικά παραμένουν πάνω από 10.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ενώ στην Πρωτοβάθμια Αργολίδας το Υπουργείο Παιδείας κάλυψε μόλις το 48% των κενών, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ολοήμερα τμήματα και να παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στο σχολικό πρόγραμμα.

