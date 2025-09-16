Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες

Η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε. Οι μαθητές γυρίζουν σιγά-σιγά στους ρυθμούς του πρωινού ξυπνήματος και των μαθημάτων. Ωστόσο, όσο κι αν υπάρχει ενθουσιασμός για το νέο ξεκίνημα, η σκέψη πολλών μαθητών (και όχι μόνο!) βρίσκεται ήδη αλλού:

«Πότε θα ξεκουραστούμε; Πότε έχουμε την πρώτη αργία;». Γιατί ναι, μπορεί η σχολική χρονιά να είναι ακόμη στην αρχή, όμως η προσμονή για μια πρώτη μικρή «ανάσα» είναι πάντα εκεί.

Η πρώτη αργία του σχολικού έτους λοιπόν είναι στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα μετατρέψει τα σχολεία σε αθλητικά κέντρα, προσφέροντας στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να απομακρυνθούν από τα θρανία και να συμμετάσχουν σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την ομαδικότητα.

Αν και δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά μαθήματα, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Όσοι απουσιάσουν χωρίς σοβαρό λόγο, θα έχουν καταγεγραμμένες απουσίες χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης.

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα.