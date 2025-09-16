ΔΟΕ: 10.000 κενά εκπαιδευτικών μόνο στην Πρωτοβάθμια - Με καθυστέρηση οι αναπληρωτές

10.000 κενά εκπαιδευτικών υπολογίζεται ότι παραμένουν μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ενώ συνολικά τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τις 18.000.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, σε συνέντευξη Τύπου της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η πλειονότητα των κενών αφορά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων αλλά και στην παράλληλη στήριξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενδεικτικά στην Α' Αθηνών καταγράφονται 807 κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, 595 στη Β' Αθηνών, 862 στον Πειραιά, 460 στον νομό Αχαΐας και 622 στο νομό Ηρακλείου.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, έκανε λόγο για «μορφωτικό πλήγμα», που προκαλείται από τον σταθερά μεγάλο αριθμό κενών και επέκρινε την κυβέρνηση, ότι «συγκαλύπτει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση».

Με καθυστέρηση οι προσλήψεις αναπληρωτών

Επιπλέον, επισήμανε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών για τη φετινή χρονιά έγιναν με καθυστέρηση και προσέθεσε ότι «παρά τους μόνιμους διορισμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να στηρίζεται στους αναπληρωτές και οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών να αντιμετωπίζονται ως κόστος».

Η ΔΟΕ ζήτησε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και τα ολοήμερα σχολεία, να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και να στηριχτούν έμπρακτα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης και όλα τα σχολεία σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών.

«Στόχος μας, είναι ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, που θα διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους, θα τους κοινωνικοποιεί, θα καλλιεργεί αξίες, ιδανικά και σε καμία περίπτωση δεν θα διαχωρίζει τους μαθητές ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση,, ανάλογα με το φύλο ή την καταγωγή τους», ανέφερε ο κ. Μαρίνης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΔΟΕ θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.