Μαθητές κάνουν μάθημα σε υπόγεια δίπλα σε λεβητοστάσια - Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση

Προβληματισμό αλλά και θυμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τον Εύοσμο και δείχνουν αίθουσες διδασκαλίας να βρίσκονται σε υπόγεια, δίπλα σε λεβητοστάσια.

Η Μάχη Χατζηδάφνη, πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου του Ευόσμου, το οποίο είναι ένα από τα σχολεία που κάνουν μάθημα σε υπόγεια, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι αρμόδιες Αρχές ζητούν από τους γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχονται τη φοίτηση των παιδιών τους στα υπόγεια.

«Μας ζητούν να υπογράψουμε πως εν γνώσει μας τα παιδιά θα είναι στα υπόγεια εκ περιτροπής ανά δύο μήνες το κάθε τμήμα. Οι φωτογραφίες αυτές είναι από διάφορα σχολεία. Στο 3ο ΓΕΛ είναι 5 οι υπόγειες αίθουσες. Το θέμα ξεκίνησε όταν επιλέχθηκαν αυτά τα δύο σχολεία να γίνουν Ωνάσεια. Το σχολείο φιλοξενεί γύρω στα 350 παιδιά και με τα Ωνάσεια ένα ποσοστό των παιδιών θα έμενε εκτός του δήμου».

Και πρόσθεσε η κ. Χατζηδάφνη: «Κάναμε την έρευνα για να δούμε πού θα πάνε αυτά τα παιδιά και διαπιστώσαμε ότι και 50 παιδιά να μείνουν εκτός των Ωνασείων δεν υπάρχει χώρος. Σε αυτές τις αίθουσες είναι από 25-27 παιδιά. Σκεφτείτε να γίνουν αυτές οι αίθουσες με 30 άτομα και να είναι και υπόγεια. Οι αίθουσες αυτές είναι δίπλα στα λεβητοστάσια. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες. Αφού κάναμε εξώδικο για τα Ωνάσεια είπαν ότι προσπαθούν».