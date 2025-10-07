Κραυγή αγωνίας των γονέων μαθητών με χρόνιες παθήσεις: «Χρειαζόμαστε σχολικούς νοσηλευτές»

«Είναι μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γονείς που έχουμε τα παιδιά μας που νοσούν από διαβήτη τύπου 1, ένα αυτοάνοσο νόσημα και πολύ δύσκολο», δήλωσε το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», μητέρα μαθήτριας της Γ’ Γυμνασίου που πηγαίνει σε σχολείο που δεν υπάρχει νοσηλευτής.

Και συνέχισε εκφράζοντας έντονη ανησυχία: «Εμείς είχαμε την ενημέρωση από τη δευτεροβάθμια ότι ο νοσηλευτής που έχει εγκριθεί να έρθει στο δικό μας σχολείο αρνήθηκε τη θέση του. Εγκρίθηκε στα μέσα Ιουλίου όλη η διαδικασία».

Σημείωσε ότι είναι σε επιφυλακή και αναγνώρισε πως έχει μια πολύ καλή συνεργασία με το σχολείο. «Έχουμε μία εξαιρετική διευθύντρια που η ίδια το έχει πάρει και λίγο πάνω της μέχρι να έρθει ο νοσηλευτής» είπε χαρακτηριστικά.



Συμπλήρωσε, δε, με νόημα για τη στάση του υπουργείου Παιδείας: «Το θέμα είναι ότι το υπουργείο δεν μας καλύπτει τη θέση άμεσα. 20 Οκτωβρίου θα είναι η τρίτη φάση, καλό Νοέμβριο και βλέπουμε».



Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή

Ο σχολικός νοσηλευτής/ρια είναι νοσηλευτής, απόφοιτος Α.Ε.Ι Νοσηλευτικής ή άλλων ισοτίμων πανεπιστημιακών σχολών νοσηλευτικής του εξωτερικού και έχει ως κύριο έργο την προαγωγή της υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας στη σχολική μονάδα, παρεμβαίνοντας παράλληλα στα προβλήματα υγείας (επείγοντα ή μη) που προκύπτουν στη σχολική μονάδα ευθύνης του.



Οι σχολικοί νοσηλευτές προάγουν τη θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια, πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας πραγματικών ή δυνητικών, διαχειρίζονται περιπτώσεις και συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες για την ενίσχυση της ικανότητας του μαθητή και της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση και μάθηση.

Επίσης, παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες βασισμένες στην επιστήμη και την έρευνα, με σκοπό την προαγωγή της υγείας σε όλη την σχολική κοινότητα, αποτελώντας παράλληλα τη γέφυρα μεταξύ υγείας και εκπαίδευσης υποστηρίζοντας την ποιοτική φροντίδα των μαθητών σε συνεργασία με τα άτομα και την κοινότητα.