«Κόφτης» στο ολοήμερο: Σφοδρές αντιδράσεις για την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας

Ανατροπή φέρνει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, για τις εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με την οδηγία που εστάλη στις σχολικές μονάδες, οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά για να αποδείξουν την ανάγκη παραμονής των παιδιών τους στο ολοήμερο. Ο στόχος, όπως δηλώνει το υπουργείο, είναι να μπει τάξη στην κατανομή των θέσεων, καθώς οι ελλείψεις σε προσωπικό δεν επιτρέπουν τη λειτουργία όλων των τμημάτων. Ωστόσο, οι οικογένειες μιλούν ανοιχτά για «κόφτη» που αφήνει πολλά παιδιά εκτός.

Το παράδοξο; Οι εγγραφές είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τον Μάιο, με απλή δήλωση των γονέων. Τώρα, μετά από μιάμιση εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, το υπουργείο ζητά ξανά αιτήσεις και έγγραφα, προκειμένου να γίνει… «φιλτράρισμα».

Η εγκύκλιος βάζει προτεραιότητες:

Πρώτα οι οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς ή οι μονογονεϊκές.

Έπειτα όσες έχουν έναν εργαζόμενο και έναν άνεργο γονέα.

Και στο τέλος, τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Οι λίστες συμμετοχής θα ανακαταρτιστούν με βάση αυτά τα κριτήρια, γεγονός που σημαίνει πως αρκετοί μαθητές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ολοήμερου.

Αντιδράσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) κάνει λόγο για «κατακρεούργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων» και για οικογενειακούς προγραμματισμούς που «τινάζονται στον αέρα». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «διάλυση του Δημόσιου Σχολείου» και ζητά την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου.



Η ΑΣΓΜΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας) μιλά για «μαθηματικό τύπο εξοικονόμησης κονδυλίων» και κατηγορεί το Υπουργείο ότι θυσιάζει τις ανάγκες των παιδιών για να περιορίσει δαπάνες και προσλήψεις.



Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης, που καταγγέλλει «νέους αποκλεισμούς» και καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το δημόσιο σχολείο με μόνιμες προσλήψεις και υποδομές, αντί να φορτώνει στους γονείς νέα χαρτιά και γραφειοκρατία.

Το παρασκήνιο

Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών είχε καταργηθεί το 2020, όταν λόγω πανδημίας το ολοήμερο «άνοιξε» χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, το Υπουργείο υποστηρίζει πως τότε παρατηρήθηκαν φαινόμενα υπερεγγραφών με ελάχιστη πραγματική συμμετοχή, επιβαρύνοντας τον προγραμματισμό.



Τώρα, με τα κενά σε εκπαιδευτικούς να παραμένουν, το μέτρο επιστρέφει, τουλάχιστον μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες με νέες προσλήψεις αναπληρωτών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε, γονείς και εκπαιδευτικοί δηλώνουν έτοιμοι για δυναμικές αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για «πισωγύρισμα» που βάζει σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των παιδιών.