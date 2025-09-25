Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου: Κι όμως δεν είναι αργία για όλους τους μαθητές - Ποια σχολεία λειτουργούν

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και σε ορισμένα σχολεία δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Μάλιστα, οι μαθητές καλούνται να πάνε χωρίς τσάντα καθώς η μέρα θα κυλήσει με δράσεις και εκδηλώσεις που προωθούν την αθλητική φιλοσοφία.

Υπάρχουν, ωστόσο και εξαιρέσεις:



Οι δράσεις αφήνονται στη διακριτική επιλογή της κάθε διεύθυνσης, ενώ προβλέπεται να μπορούν να αξιοποιηθούν προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλοι ασφαλείς δημόσιοι χώροι. Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες που στάλθηκαν στα σχολεία, ναι μεν ο εορτασμός της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού είναι οριζόντιος για όλες τις βαθμίδες και υποχρεωτικός ως προς τη συμμετοχή των μαθητών με την τήρηση απουσιολογίου όμως υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν επαρκείς υποδομές για να φιλοξενήσουν αθλητικές δράσεις για όλους.

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο, σε αυτές τις σχολικές μονάδες ο εορτασμός θα μετατεθεί και θα προγραμματιστεί κάποια επίσκεψη σε αθλητικό χώρο.

Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, τονίζει το υπουργείο Παιδείας, αποτελεί ευκαιρία κινητοποίησης για έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής που ενισχύει την υγεία και συμβάλλει στις σχολικές επιδόσεις. Παράλληλα, στοχεύει στην καταπολέμηση της καθιστικής ζωής και της υπερβολικής ενασχόλησης με τις οθόνες, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική ευεξία των παιδιών.

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη.

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις.



Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.



Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη, όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου.



Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.



Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή.



Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου.