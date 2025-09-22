Κενά με το... πρώτο κουδούνι: Σχεδόν ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς πήρε άδεια μόλις διορίστηκε

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε εδώ και αρκετές μέρες με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία τους έτοιμοι για μια νέα χρονιά, την ίδια ώρα που αρκετές σχολικές δομές, αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα με τα κενά εκπαιδευτικών που έχουν προκύψει.

Αναφερόμενος στους διορισμούς τους δασκάλων, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης έκανε γνωστούς τους... αριθμούς πίσω από τις ελλείψεις προσωπικού αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως σχεδόν το 25% των δασκάλων πήρε άδεια μόλις έγινε γνωστή η μετάθεσή του.

«Από 1η Σεπτεμβρίου, οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί» εξήγησε ο Κώστας Βλάσης προσθέτντας στα λεγόμενά του πως «από τις αρχές Σεπτέμβρη ήρθε και το πρώτο κύμα των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, 24.000 αναπληρωτές διορίστηκαν για να αντιμετωπιστούν τα κενά. Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν» συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας, επισήμανε ωστόσο ότι πολλοί από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς «δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση συνήθως μικρή για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους» που ως αποτέλεσμα έχει όπως υπογραμμίζει «σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος να έχει πάρει κατευθείαν άδεια (ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.α.)», λέει ο υφυπουργός Παιδείας.

Κλείνοντας, υποστηρίζει πως «σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά».

Πρόκειται για «δύσκολη εξίσωση» δήλωσε στην εκπομπή «τα λέμε» ο ίδιος αφού όπως είπε «αλλιώς υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται κάτι που δε μπορούμε να το προβλέψουμε. Μέχρι την Πέμπτη πάντως «Θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά».

Τι δηλώνουν εκπαιδευτικοί - Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί είναι τεράστια. Αρκετές είναι οι καταγγελίες, πως αρκετοί εξ αυτών δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε προσιτή τιμή ή ότι το κόστος ζωής σε περιοχές της επαρχίες είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με τον μισθό που λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να την... βγάλουν οικονομικά.

Παράλληλα, οι αναπληρωτές καθηγητές εκφράζουν την ανησυχία τους για την διαρκή ανασφάλεια που βιώνουν αφού οι συμβάσεις που υπογράφουν είναι ορισμένου χρόνου και συνήθως ανανεώνονται κάθε χρονιά, χωρίς καμιά εγγύηση για μόνιμη εργασία ή ακόμη και τόπο. Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικού που υποστηρίζουν ότι ζουν στην αβεβαιότητα για το αν θα παραμείνουν ή όχι στο ίδιο σχολείο υπό τον φόβο να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή.