Διαμαρτυρία για τον όρο «γυναικοκτονία» στο MySchool - Η επιστολή των «Ενεργών Μπαμπάδων»

Την αντίδραση του οργανισμού «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού» και του «Αγωνιστικού Κινήματος για την Κοινή Ανατροφή Τέκνων» προκάλεσε ο όρος «γυναικοκτονία» που αναφέρεται στην πλατφόρμα MySchool.

Οι «Ενεργοί Μπαμπάδες» απέστειλαν επιστολή προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, την οποία κοινοποίησαν και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την αντικατάσταση του όρου «γυναικοκτονία» με τον όρο «ανθρωποκτονία», θεωρώντας πως η συγκεκριμένη λέξη οδηγεί σε έμφυλες διακρίσεις και διχασμό των φύλων.

Πηγή φωτογραφίας: Facebook

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, στο πληροφοριακό σύστημα MySchool και στο πεδίο που αφορά τις δράσεις του ενεργού πολίτη μέσα από 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στη θεματολογία που προτείνεται στους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνεται και το θέμα «Γυναικοκτονία».

«Όπως όλοι καλά γνωρίζουμε ο όρος αυτός ευρέως αμφισβητείται, ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα και ΔΕΝ έχει νομιμοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ερωτήματα για την σκοπιμότητα της παρουσίας του σε επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με την χρησιμοποίηση αυτού του όρου είναι ορατός ο κίνδυνος για εκπαίδευση παιδιών (ακόμα και στα νηπιαγωγεία) στις έμφυλες διακρίσεις και στον διχασμό των φύλων», τονίζουν στην επιστολή τους οι «Ενεργοί Μπαμπάδες», που ζητούν την αντικατάσταση του όρου με τον όρο «ανθρωποκτονία».

Η επιστολή των «Ενεργών Μπαμπάδων»

«Κατά την χρήση του πληροφοριακού συστήματος "ΜΥ SCHOOL" το οποίο αφορά σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας μας και σε όλες τις βαθμίδες, στο πεδίο που αφορά τίς Δράσεις του Ενεργού Πολίτη μέσα από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, διαπιστώθηκε με έκπληξη ότι στην θεματολογία που προτείνεται στους εκπαιδευτικούς προς επιλογή περιλαμβάνεται και η επιλογή του θέματος "Γυναικοκτονία".

Όπως όλοι καλά γνωρίζουμε ο όρος αυτός ευρέως αμφισβητείται, ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα και ΔΕΝ έχει νομιμοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ερωτήματα για την σκοπιμότητα της παρουσίας του σε επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με την χρησιμοποίηση αυτού του όρου είναι ορατός ο κίνδυνος για εκπαίδευση παιδιών (ακόμα και στα νηπιαγωγεία) στις έμφυλες διακρίσεις και στον διχασμό των φύλων.

ΖΗΤΟΥΜΕ λοιπόν την άμεση αντικατάσταση του όρου "γυναικοκτονία" με τον όρο που ισχύει στο Ελληνικό Δίκαιο που σύμφωνα με το άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα είναι η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ».