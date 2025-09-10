Σε «νέο» σχολείο οι μαθητές - Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

Η νέα σχολική χρονιά, που ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνει πνοή ανανέωσης και αφήνει υποσχέσεις για μια νέα εποχή, στην οποία φιλοδοξεί να μπει η παιδεία.

Οι μαθητές που θα μπουν στις σχολικές αίθουσες, θα συναντήσουν καινοτομίες σε όλα τα επίπεδα, από τα ανακαινισμένα σχολικά συγκροτήματα μέχρι τους νέους τρόπους διδασκαλίας και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πέρα από την ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό, με την πρόσληψη 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, τα σχολεία πλέον στελεχώνονται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ εξοπλίζονται με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, όπως διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής, STEM και νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην AI. Παράλληλα, έχουν ιδρυθεί νέες σχολικές μονάδες, έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία σε πρώτη φάση μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» (ακολουθούν 2.500), λειτουργεί το ψηφιακό φροντιστήριο και ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Φέτος, έχουν προσληφθεί επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσλήψεων σε συνολικά 48.653 την τελευταία πενταετία.

Αναλυτικά φέτος προσλήφθηκαν:

5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης,

3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Προσλήψεις αναπληρωτών

Παράλληλα, στα σχολεία θα βρίσκονται φέτος 1200 νέοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι προκειμένου να παρέχουν συμβουλευτική στην οικογένεια, στο παιδί και στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον 3.000 σχολεία στελεχώνονται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ θα καλύπτονται πλέον 5.750 σχολεία σε σχέση με 2.750 την περασμένη χρονιά.

Η ειδική αγωγή

Στα ΚΕΔΑΣΥ υπάρχουν 700 επιπλέον οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Δημιουργήθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια προστέθηκαν επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες.

Φέτος εξάλλου, ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων Τμημάτων Ένταξης -3.448 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ (αύξηση κατά 89,6%). Η αύξηση σε Λύκεια και ΕΠΑΛ προσεγγίζει το +600% και το +750% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

1842 σε Νηπιαγωγεία,

714 σε Δημοτικά Σχολεία,

480 σε Γυμνάσια,

231 σε ΓΕΛ,

181 σε ΕΠΑΛ.

Για πρώτη φορά φέτος θα παρέχεται υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, ενώ για πρώτη φορά επίσης προβλέπεται ενίσχυση μαθητών των ΕΠΑΛ στα εργαστηριακά μαθήματα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.

Ενισχύεται επίσης η παροχή υπηρεσιών «σχολικού νοσηλευτή», με στόχο να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις μαθητών που έχουν σχετική έγκριση, ενώ δόθηκε η δυνατότητα, ένας σχολικός νοσηλευτής -από τους 2.000 που ήδη υπηρετούν στα σχολεία- να υποστηρίζει μαθητές έως και δύο κοντινών σχολείων, σε απόσταση έως 100 μέτρων.

Η Ψέριμος

Φέτος, για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια θα χτυπήσει ξανά το κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο για δυο μικρούς μαθητές. Το 2023 το υπουργείο Παιδείας άνοιξε ξανά και το Νηπιαγωγείο, όπου φέτος θα φοιτούν 3 παιδάκια. Ειδικής μνείας χρήζει η συμβολή της νηπιαγωγού (με οργανική θέση στη Θεσσαλία) που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό.

Ιδρύθηκαν επίσης:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα,

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας,

Το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων στη Λάρισα. Ο αγιασμός θα γίνει παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Στη λίστα με τα νέα σχολεία προστίθενται και 8 νέων Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και συγκεκριμένα σε:

Σαμοθράκη (ΔΔΕ Έβρου): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής

Σάπες Ροδόπης (ΔΔΕ Ροδόπης): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής

Βόλος (4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.): Γεωπονίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Αργαλαστή Μαγνησίας: Διοίκησης – Οικονομίας, Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Σκιάθος: Διοίκησης – Οικονομίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Ζάκυνθος: Ηλεκτρολογίας – Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Έδεσσα: Περιλαμβάνει έξι τομείς μεταξύ των οποίων Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Πληροφορική

Κρανίδι Ερμιονίδας: Γεωπονία, Διοίκηση – Οικονομία, Ηλεκτρολογία

Η ίδρυση αυτών των σχολείων στοχεύει στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εργαζόμενους, ανέργους και ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική τους κατάρτιση, καθώς και την κάλυψη αναγκών τοπικών οικονομιών με εκπαιδευμένο δυναμικό.

Το σχολείο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα σχολεία εξοπλίζονται με νέες τεχνολογίες όπως:

1) 36.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε 7.000 σχολικές μονάδες. Θα παραδοθούν ακόμη 2.900. Έργο του Ταμείου Ανάκαμψης,



2) 117.000 σετ ρομποτικής και STEM σε 11.146 σχολικές μονάδες – Έργο του Ταμείου Ανάκαμψης,



3) Επιμόρφωση και κατάρτιση 150.000 εκπαιδευτικών - 35.000 ειδικής αγωγής σε τεχνολογίες και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων. Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινά η εστιασμένη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση αυτών των μέσων, με ενσωμάτωση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Ταμείο Ανάκαμψης),



4) Νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα τρέχει ο μετασχηματισμός των προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με χιλιάδες ανοικτούς ψηφιακούς πόρους και σενάρια διδασκαλίας με AI. Δημιουργείται ακόμη ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας. Αναπτύσσονται εκπαιδευτικά εργαλεία με 3D ολογράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,



5) Πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» από τον Οκτώβριο σε 30 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας σε (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Χανιά, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κ.ά.) και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας. Για να επιτευχθεί θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση ειδήσεων με μαθήματα όπως είναι η Ιστορία, η Κοινωνιολογία και η Γλώσσα.

Παράλληλα, προβλέπεται η εμπλοκή μαθητών σε ρόλους ρεπόρτερ, συντακτών, φωτογράφων και δημιουργών πολυμεσικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, θα πραγματοποιηθούν διαδραστικά εργαστήρια με θεματικές όπως:

-Αναγνώριση και αντιμετώπιση fake news

-Κριτική χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενημέρωση (πώς να εντοπίζονται λάθη, παραπλανητικές χρήσεις και αλγοριθμικές στρεβλώσεις)

-Προστασία προσωπικών δεδομένων και ψηφιακή ασφάλεια

-Κατανόηση δεοντολογίας ΜΜΕ και του ρόλου της δημοσιογραφίας



6) 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με πρόσβαση σε ΤΝ, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα.



7) Αναπτύσσεται πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης με μηχανική μάθηση, για προσωποποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτάσεις.



8) Ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας έγιναν 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα. Και στην νοηματική. Απολογιστικά: Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025 παρακολούθησαν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, περίπου 146.000 χρήστες, με 141.332 χρήστες από την Ελλάδα, 2.331 μαθητές/τριες από την Κύπρο και περίπου 2.330 χρήστες από χώρες του εξωτερικού.

9) Νέος εξοπλισμός και αναβάθμιση στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια μέσα στη σχολική χρονιά. Προϋπολογισμός 20.000.000 ευρώ σε 1500 γυμνάσια στην Ελλάδα.



10) Αντικατάσταση, αναβάθμιση και εμπλουτισμός μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά. Διεθνής διαγωνισμός ύψους 10 εκατ.



11) Σχολικοί λαχανόκηποι σε 2267 δημοτικά και 2117 νηπιαγωγεία. Για την γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και την υιοθέτηση αντιλήψεων και στάσεων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες.



12) Διάθεση 10.000 απινιδωτών σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, μέσω διεθνούς διαγωνισμού και χρηματοδότηση 10 εκατ. € από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ, για τη δημιουργία ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος. Η προμήθεια και διάθεση εντός του σχολικού έτους 2025-2026.



13) Πολλαπλό βιβλίο. Πρόσβαση από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων που έχουν ήδη συγγραφεί με σκοπό μελέτη από εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν διορθώσεις, με σκοπό την άνοιξη του 2026 η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. Το eVivlio: είναι η πρώτη εφαρμογή που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Θα ενισχυθούν τα ήδη υπάρχοντα με την ηχογράφηση των σχολικών εγχειριδίων.

14) Διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικών στην Γ’ Τάξη του Γυμνασίου

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα 12 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, που ξεκινούν φέτος τη λειτουργία τους.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στις 431 σχολικές μονάδες που αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», οι 29 είναι σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι εργασίες αφορούσαν λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση. Συγκεκριμένα: ⁠Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, ⁠ριζική ανακαίνιση χώρων υγιεινής και κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ όπου δεν υπάρχει, κατασκευή ή επισκευή ράμπας ΑΜΕΑ και ⁠κατασκευή ή επισκευή γηπέδου μπάσκετ σε συνδυασμό με γήπεδο βόλεϊ και παιδικής χαράς στα Νηπιαγωγεία.

Ακολουθούν 2.500 σχολικά συγκροτήματα στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Σχολεία εξωτερικού

Επεκτάθηκε χρονικά στα 5 έτη η χορήγηση του ειδικού επιμισθίου για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού με στόχο τη στήριξη των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.