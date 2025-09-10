Τα κεφάλια μέσα για τους μαθητές - Τι ώρα χτυπάει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία

Οι ημέρες της ξεγνοιασιάς και της ανεμελιάς τελειώνουν και επισήμως το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου 2025 για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, που επιστρέφουν στα σχολεία για το νέο διδακτικό έτος.

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν για τους μαθητές από τα... ψαρωμένα πρωτάκια του Δημοτικού μέχρι τους... έμπειρους του Λυκείου, που θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς για πολλοστή φορά.

Και φέτος, ως είθισται, το πρώτο κουδούνι χτυπά στις 08:15 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, με την πρώτη ημέρα να περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό. Συνήθως στα Γυμνάσια και τα Λύκεια η τελετή του αγιασμού ξεκινά λίγο αργότερα, στις 09.00.

Την πρώτη ημέρα, στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα πραγματοποιηθεί η τελετή του αγιασμού και στη συνέχεια οι μαθητές θα μπουν στις αίθουσες προκειμένου να παραλάβουν τα βιβλία τους και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών και ακολούθως θα αποχωρήσουν (περίπου στις 11.00). Την επόμενη ημέρα ωστόσο, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, μπαίνουν τα κεφάλια μέσα και... επισήμως, αφού οι μαθητές θα πάνε στα σχολεία τους, τα οποία θα λειτουργήσουν σε κανονικούς ρυθμούς, αφού θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Πότε ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Παιδείας, το διδακτικό έτος που φέτος ξεκινά λίγο νωρίτερα (11/09) αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ολοκληρώσουν τη σχολική σεζόν στις 30 Ιουνίου 2026, μετά και την ολοκλήρωση των προαγωγικών εξετάσεων.

Για τα Δημοτικά, το Α' τρίμηνο ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου 2025, το Β' τρίμηνο διαρκεί από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 10 Μαρτίου 2026, ενώ το Γ' τρίμηνο από 11 Μαρτίου 2026 έως τις 15 Ιουνίου 2026.

Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, το Α' τετράμηνο ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου 2026, ενώ το Β' τετράμηνο ξεκινά στις 21 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026.

Οι διακοπές

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, οι διακοπές των Χριστουγέννων για τα σχολεία όλων των βαθμίδων ξεκινούν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώνονται στις 7 Ιανουαρίου 2026, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Οι διακοπές του Πάσχα ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και ολοκληρώνονται την Κυριακή του Θωμά στις 19 Απριλίου 2026, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Τα ολοήμερα

Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να μπει σε λειτουργία και το αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ (95/2025): «Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2025-26, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής: "Για το σχολικό έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης".

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι μαθητές θα μπορούν να αποχωρούν:

14:55 - με τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

15:50 - με τη λήξη της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

17:30 - με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος.

Αντίστοιχες αλλαγές ισχύουν και στα Νηπιαγωγεία:

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η αποχώρηση ορίζεται στις 16:00.

Στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, η παραμονή παρατείνεται έως τις 17:30.

Σε αντίθεση με τα Δημοτικά, δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση των νηπίων και προνηπίων και τα παιδιά παραμένουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος.