Ποια λάθη κοστίζουν ζωές στις σχολικές διαδρομές; Δείτε τι πρέπει να προσέξετε

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η επιστροφή των παιδιών στα θρανία συνοδεύεται και από την καθημερινή διαδρομή προς και από το σχολείο. Είτε πρόκειται για μικρές αποστάσεις είτε για πιο σύνθετες διαδρομές, η ασφάλεια των παιδιών στο δρόμο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Με την βοήθεια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» βλέπουμε πως η σωστή κυκλοφοριακή αγωγή ξεκινά από το σπίτι και συμπληρώνεται στο σχολείο.

Η εξοικείωση των παιδιών με το οδικό περιβάλλον είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνέπεια, παράδειγμα και σωστή καθοδήγηση. Όμως, στην εποχή που οι οθόνες κυριαρχούν, ένας νέος και επικίνδυνος παράγοντας μπαίνει στο παιχνίδι: Η απόσπαση προσοχής από το κινητό τηλέφωνο.

Οθόνες και διάσχιση δρόμου: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός.

Φωτογραφία ΑΠΕ΅-ΜΠΕ Άνοιξαν τα σχολεία

Σύμφωνα με έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από το 10% των μαθητών περνούν τον δρόμο με το βλέμμα κολλημένο στην οθόνη του κινητού. Σε ορισμένα σχολεία το ποσοστό αγγίζει το 50%. Κάθε μήνα, πάνω από 1.200 μαθητές τραυματίζονται σε ατυχήματα που συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα σχολεία τους, όπως καταγράφει η Royal Society for the Prevention of Accidents (ROSPA). Το 84% από αυτούς παραδέχονται ότι χρησιμοποιούσαν το κινητό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Αν και το παράδειγμα αφορά τη Μ. Βρετανία, τα ίδια προβλήματα παρατηρούνται και στην Ελλάδα.

Συμβουλές οδικής ασφάλειας για γονείς και εκπαιδευτικούς

Μάθετε στα παιδιά τα βασικά οδικά σήματα (π.χ. διάβαση πεζών, STOP, πεζόδρομος).

Διδάξτε τον “χρυσό” κανόνα: ΣΤΑΜΑΤΩ – ΚΟΙΤΑΖΩ – ΑΚΟΥΩ – ΔΙΑΣΧΙΖΩ.

Περπατάμε πάντα στο πεζοδρόμιο, ποτέ στο δρόμο. Διασχίζουμε μόνο από διαβάσεις.

Αποφύγετε πολυσύχναστους δρόμους όταν συνοδεύετε παιδιά – προτιμήστε διαδρομές με φανάρια και σήμανση.

Μέχρι την ηλικία των 9 ετών, τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

Διαλέξτε μια ασφαλή διαδρομή για το παιδί και εξασκηθείτε μαζί του επανειλημμένα.

Διδάξτε τους να ελέγχουν τον δρόμο ακόμα κι αν το φανάρι είναι πράσινο.

Φοράτε ανοιχτόχρωμα ρούχα και τσάντες με ανακλαστικά στοιχεία, ειδικά τις απογευματινές ώρες.

Πώς να μειώσετε τη χρήση κινητού στις σχολικές διαδρομές

Μιλήστε ανοιχτά για τους κινδύνους της απόσπασης προσοχής.

Υπενθυμίστε στα παιδιά να μη χρησιμοποιούν το κινητό όταν περπατούν ή διασχίζουν δρόμο.

Ορίστε κανόνες όπως: "το κινητό μένει στην τσάντα μέχρι να φτάσεις".

Χρησιμοποιήστε παραδείγματα από την καθημερινότητα και την επικαιρότητα.

Ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού

Τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως με το παράδειγμα. Αν ως ενήλικες δείχνουμε σεβασμό στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υπομονή και ευγένεια στον δρόμο, είναι πιο πιθανό να μιμηθούν τις σωστές συμπεριφορές. Η συμπεριφορά μας είναι το ισχυρότερο μήνυμα που λαμβάνουν. Μιλήστε στα παιδιά για τη διαφορά αποδοχής και ασφάλειας: δεν χρειάζεται να κάνουν ριψοκίνδυνα πράγματα για να γίνουν αποδεκτά από τους συνομηλίκους.Ενισχύστε τη θετική συμπεριφορά, όχι μέσω τιμωρίας αλλά με επιβράβευση.

Η σχολική διαδρομή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή μετακίνηση. Είναι μια ευκαιρία για μάθηση, αυτονομία, υπευθυνότητα και ασφάλεια. Αρκεί να της δώσουμε τη σημασία που της αξίζει — με προσοχή, εκπαίδευση και λιγότερες… οθόνες.