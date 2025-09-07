Ανοίγουν τα σχολεία: Οι σημαντικές αλλαγές στη διδακτέα ύλη - Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο

Νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς, νέα διάρθρωση στη διδακτέα ύλη, λογοτεχνικά βιβλία, «πρεμιέρα» για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αλλά και… λαχανόκηπους στα προαύλια «φέρνει», μεταξύ άλλων, η νέα σχολική χρονιά, που επίσημα αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Με τις τοποθετήσεις των νέων μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και την πρόσληψη αναπληρωτών πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, το υπουργείο Παιδείας στοχεύει στο να βρεθούν τα σχολεία στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας για την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά, τον Αύγουστο 2025 πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό διορισμών στην εκπαίδευση για το 2025 στους 9.816.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση, ώστε να είναι στα σχολεία της επικράτειας εγκαίρως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη 6.225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), την παράλληλη στήριξη, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπουργείο είχε προχωρήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά στη σύσταση 600 νέων θέσεων ψυχολόγων και 600 νέων θέσεων κοινωνικών λειτουργών, για 3.000 σχολεία. Η παρουσία τους αφορά στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική στις οικογένειες, στα παιδιά και στη σχολική κοινότητα γενικότερα.

Αλλαγές στη διδακτέα ύλη

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, 2025-26, θα εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου, με στόχο να δοθεί περισσότερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς, κάτι που από πλευράς υπουργείου και ΙΕΠ συνεπάγεται ευκαιρία για «πιο στοχευμένη και ουσιαστική διδασκαλία, με σεβασμό στον ρυθμό κάθε μαθητή και στις ανάγκες της σχολικής ομάδας».

Οι μαθησιακοί στόχοι κάθε γνωστικού αντικειμένου έχουν αναδιοργανωθεί, όντας χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες:

Βασικοί - υποχρεωτικοί, που διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές Πρόσθετοι - προαιρετικοί, που δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νέος αυτός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης βρίσκεται σε αρμονία με εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026-27.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τελικές ανακοινώσεις για τη νέα διάρθρωση της ύλης αναμένονται άμεσα, πριν από το άνοιγμα των σχολείων.

Στον δρόμο για το πολλαπλό βιβλίο

Αν και τα βιβλία που θα παραλάβουν οι μαθητές φέτος θα είναι τα ίδια σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στους εκπαιδευτικούς, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, τα νέα σχολικά βιβλία για όλες τις τάξεις μέχρι και την Α' λυκείου.

Έτσι, θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξουν τα βιβλία με τα οποία θα δουλέψουν στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου και να προετοιμάσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους. Σκοπός είναι, την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. Σε έντυπη μορφή, τα νέα βιβλία αναμένεται να διανεμηθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2026, αντικαθιστώντας τα σημερινά.

Η «φιλοσοφία» του πολλαπλού βιβλίου, ωστόσο, θα έρθει πιο κοντά στους μαθητές, μέσω των βιβλίων με τα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά έργα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αλλά και με την πλατφόρμα eVivlio, όπου είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή για αναπαραγωγή (audiobooks).

«Πρώτο κουδούνι» ξανά και… αλλιώς

Σε 431 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν και τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από πλευράς κυβέρνησης και υπουργείου στην επαναλειτουργία, μετά από 17 χρόνια, του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο, ώστε οι δυο μικροί μαθητές που ολοκλήρωσαν το νηπιαγωγείο στο νησί να μην χρειαστεί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Όπως έχει ανακοινωθεί σχετικά, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους, είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα χτυπήσει το κουδούνι για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα και για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας, αλλά και στο πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο που θα λειτουργήσει σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.

Οικονομικά στο γυμνάσιο

Οι μαθητές της Γ' γυμνασίου θα έχουν από φέτος ένα νέο μάθημα, αυτό των Οικονομικών.

Σκοπός του υπουργείου είναι, μέσω του οικονομικού εγγραμματισμού, τα παιδιά να εξοικειωθούν με έννοιες, όπως η αξία της αποταμίευσης, η διαχείριση εισοδήματος, η λειτουργία των αγορών, η έννοια της επιχειρηματικότητας.

Λαχανόκηποι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2025-26) το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», με στόχο να συνδυάσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την παιδαγωγική πράξη.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα προμηθευτούν μεταλλικά παρτέρια, χώμα, φτυαράκια κηπουρικής, θερμοκήπια, ποτιστήρια και σετ σπόρων για τις πρώτες καλλιέργειες, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την υλοποίηση των δράσεων.

Δεύτερη «σεζόν» για το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Το πρόγραμμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από πλευράς υπουργείου Παιδείας «εξαιρετικά επιτυχημένο», θα συνεχίσει τη λειτουργία του και φέτος. Ενδεικτικά, την περασμένη χρονιά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ παρεχόταν η δυνατότητα παρακολούθησης με υπότιτλους και στη νοηματική.

