Καινούργιο μάθημα «έκπληξη» στα δημοτικά τη νέα σχολική χρονιά - Πού και πώς θα γίνεται

Από τη νέα σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας φέρνει ένα νέο, βιωματικό μάθημα με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Συγκεκριμένα, από το σχολικό έτος 2025-2026, σε όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της χώρας θα εφαρμοστεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα που θα πραγματοποιείται εκτός τάξης και θα έχει στο επίκεντρο τη δημιουργία και τη φροντίδα σχολικών λαχανόκηπων.

Όπως τονίζει το Υπουργείο, βασικός σκοπός είναι «η ενίσχυση της βιωματικής μάθησης, η καλλιέργεια της συνεργασίας και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους μαθητές». Μέσα από τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, τα παιδιά θα έρθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον, αποκτώντας γνώσεις αλλά και δεξιότητες ζωής.

Το ενημερωτικό μήνυμα προς τα σχολεία συνοδεύεται από το σύνθημα: «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε».

Η κλιματική κρίση αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολίτες, που καλούνται να αναλάβουν δράση με υπευθυνότητα και πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό σχολείο καλείται να λειτουργήσει ως χώρος βιωματικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην προετοιμασία μαθητών και μαθητριών ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, ικανοί να υποστηρίξουν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να οικοδομήσουν ένα δίκαιο, ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον.

Για τον λόγο αυτό, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από το σχολικό έτος 2025-2026 εφαρμόζει το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα Σχολεία» σε νηπιαγωγεία και δημοτικά όλης της χώρας.

Η ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας

«"Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε"

Οι σχολικοί λαχανόκηποι, σκοπό έχουν, να συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη αλλά και στην καλλιέργεια αντιλήψεων, στάσεων και αξιών, καθώς και να ενσωματωθούν στις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών και των μαθητριών μας στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία υπηρετώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές, επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές πρακτικές και να λειτουργήσουν ως εργαστήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσω των δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολικού κήπου αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την κατανόηση της σχέσης αιτίας αποτελέσματος, την επιστημονικότητα, την ομαδικότητα,τη συνεργασία, επιτρέποντας σε κάθε παιδί να συμμετέχει ενεργά και να εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα του. Με την ενασχόληση τους με τον σχολικό κήπο οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να καλλιεργούν σπόρους στο θερμοκήπιο, να μεταφυτεύουν στα παρτέρια του σχολικού κήπου τα μικρά φυτά, να κάνουν κομποστοποίηση, να καταπολεμούν ασθένειες που προσβάλουν τα φυτά τους με φυσικό τρόπο, να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για την καταπολέμηση ασθενειών των φυτών (καλά έντομα), να καλλιεργούν τα φυτά τους και να τα φροντίζουν μέχρι να έρθει η εποχή της συγκομιδής που θα τα μαζέψουν και θα τα δοκιμάσουν ετοιμάζοντας γεύματα (λαχανικά για σαλάτες, πατάτες, ντομάτες, φράουλες, κ.τ.λ.) αλλά και να τα συντηρήσουν.

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποιούν ότι η συμβολή καθενός και καθεμίας στο άμεσο και τοπικό τους περιβάλλον είναι σημαντική, και ότι με τη δική τους στάση και δράση μπορούν να επέλθουν μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές, ιδίως ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο δίκαιο περισσότερο φιλικό και ανθρώπινο.

Για την υλοποίηση της δράσης το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α θα προμηθεύσει στα σχολεία τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεταλλικά παρτέρια οβάλ, διαστάσεων: 150 εκ. μήκος, 80 εκ. πλάτος, 45 εκ. ύψος, καθώς επίσης, χώμα σε αντίστοιχο όγκο με τα παρτέρια, ένα μικρό μεταλλικό θερμοκήπιο, φτυαράκια κηπουρικής, σετ σπόρων για τις πρώτες καλλιέργειες και ποτιστήρια.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της δράσης, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι/προϊσταμένες των νηπιαγωγείων και οι διευθυντές/διευθύντριες των δημοτικών σχολείων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση, να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα καταγράφοντας τις διαστάσεις της αυλής του σχολείου σε τετραγωνικά μέτρα (κατά προσέγγιση) και τον προτεινόμενο αριθμό των παρτεριών που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν, έως την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των παρτεριών που αντιστοιχούν σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών όπως παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα αλλά και τα διαθέσιμα τετραγωνικά.

Οι ΔΙΠΕ στη συνέχεια να αποστείλουν συγκεντρωτικά τους πίνακες στο mail spudonpe@minedu.gov.gr έως την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 με κοινοποίηση στις οικείες ΠΔΕ.

Για την υλοποίηση του προγράμματος «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», θα αποσταλούν στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία οδηγίες υποστήριξης της δράσης.

Παρακαλούμε οι Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Ε όπως ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους».