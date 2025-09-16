Σοφία Ζαχαράκη: «Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αξιολογήθηκαν για να πάρουν άδεια»

Απαντήσεις στα θέματα της εκπαίδευσης έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (16/9) στο Action 24. Αρχικά, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στη Λάρισα, λέγοντας πως «μπορεί εμείς να κόβουμε κορδέλα αλλά κάποιος άλλος έχει κάνει όλη την προετοιμασία. Ο διευθυντής, ο κ. Στράντας, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων, ανήλικοι και ενήλικοι που βρίσκονται μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα. Άρα φανταστείτε από το 2004 που έγινε το πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στη Λάρισα, τώρα το 2025 ιδρύεται επαγγελματικό λύκειο έτσι ώστε στο ερώτημα "τι θα κάνω τώρα, τελείωσα το γυμνάσιο, τελείωσα το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας", δίνουμε μια απάντηση τι μπορεί να κάνει, να τελειώσει το επαγγελματικό και να πάρει μια ειδικότητα μέσα στη φυλακή».

Η κα Ζαχαράκη είπε πως υπάρχουν κενά και δυστυχώς αυτό διάστημα, από μέσα Σεπτεμβρίου προκύπτουν ανάγκες. «Να πούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι - επειδή το Υπουργείο Παιδείας δουλεύει όλες τις περιόδους καθώς η προετοιμασία είναι πολύ έντονη - διορίστηκαν δέκα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και για τα κέντρα τα οποία αξιολογούν τα παιδιά, τα ΚΕΔΑΣΗ, θα ακούσετε και αρκετά παράπονα για τα ΚΕΔΑΣΗ και θέλω να σας πω μετά τι γίνεται και εκεί, αλλά και στα σχολεία σίγουρα όμως πάντα θα υπάρχει αρχές Σεπτεμβρίου και μέσα Σεπτεμβρίου μια πλειάδα αναγκών, γιατί δεν είναι μόνο ένας εκπαιδευτικός φιλόλογος, Αγγλικών, ή μια άλλη ειδικότητα. Είναι τώρα και μια νέα ανάγκη η οποία αναδύεται παντού στην Ελλάδα: η παράλληλη στήριξη».

Σημείωσε ακόμη ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών αυτή τη στιγμή είναι περίπου 8-9 χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο πρωινά είναι και απογευματινά. Ανέφερε πως δεν υπάρχει «μαγικό ραβδί» για τη στέγαση των εκπαιδευτικών ενώ υποσχέθηκε πως την επόμενη χρονιά οι διορισμοί θα γίνουν νωρίτερα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μη κρατικά ΑΕΙ, η υπουργός Παιδείας τόνισε πως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αξιολογήθηκαν για να πάρουν άδεια. Υπογράμμισε πως κάθε αίτηση αξιολογήθηκε αυστηρά από ανεξάρτητη αρχή και έγιναν όλα αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης.