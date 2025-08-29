Τομές στην Παιδεία: Οι αλλαγές στα σχολεία και τα ιδιωτικά πανεπιστημία στο τραπέζι του υπουργικού

Χρονιά σημαντικών αλλαγών σε σχολεία και πανεπιστήμια αναμένεται να είναι το 2025. Σήμερα το πρωί η υπουργός Παιδείας αναμένεται να παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο την εισήγηση της με τίτλο «Έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς - Προετοιμασία και καινοτομίες». Η Σοφία Ζαχαράκη θα ανακοινώσει επίσημα τις αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, τόσο στα σχολεία όσο και στην ανώτατη εκπαίδευση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr δεν αποκλείεται -κατά το υπουργικό- να υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις που θα αφορούν στην έναρξη λειτουργίας των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Το μεγάλο άλμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αναμένεται ότι θα είναι σημείο καμπής, καθώς θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών, την έναρξη λειτουργίας των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η μεταρρύθμιση αυτή, που αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας διαμάχης για το άρθρο 16 του Συντάγματος, αναμένεται να αλλάξει ριζικά το εκπαιδευτικό τοπίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρώτες συνεργασίες που θα λειτουργήσουν είναι:

Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, με τη λειτουργία αυτόνομου παραρτήματος.

Το Πανεπιστήμιο του York, σε σύμπραξη με το City College της Θεσσαλονίκης.

Το Πανεπιστήμιο Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στην Αθήνα.

Το βρετανικό Open University, σε σύμπραξη με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

Ψηφιακή μετάβαση και νέες θεματικές στα σχολεία

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν όμως και στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης, η εισήγηση της υπουργού αναμένεται να εστιάσει σε δύο βασικούς άξονες: τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών σε δημοτικό και γυμνάσιο-λύκειο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται η περαιτέρω αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών, με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Επιπλέον, αναμένεται ότι τη φετινή χρονιά θα επεκταθούν σε περισσότερες σχολικές μονάδες νέες θεματικές ενότητες, όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ο εθελοντισμός, για την ευρύτερη καλλιέργεια των μαθητών.

Ρεκόρ Διορισμών Εκπαιδευτικών

Μέσα στον Αύγουστο έγινε ένα σημαντικό προπαρασκευαστικό βήμα για τη νέα σχολική χρονιά με διορισμούς-ρεκόρ περίπου 10.000 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στους διορισμούς δασκάλων και νηπιαγωγών, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με τα λιγότερα δυνατά κενά.

Νέα βιβλία και ανακαινισμένα σχλεία

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών συγγραμμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει όλα τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων, και έως το 2027 προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν νέα βιβλία, που εστιάζουν στην κατανόηση και τη σύνθεση γνώσεων του μαθητή, παρά στην απλή αποστήθιση

Ανακαινίσεις σχολείων

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση, βελτίωση προσβασιμότητας, ανακαίνιση αθλητικών χώρων και τουαλετών σε σχολεία.

Ανησυχία για τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού

Στο υπουργείο Παιδείας, υπάρχει όμως έντονη ανησυχία από τις αρνητικές επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης στη χώρα μας. Ήδη δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία σε Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών, κάτι που αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον λόγω της μείωσης των γεννήσεων, που πρακτικά σημαίνει λιγότερους μαθητές και -κατ'επέκταση- μελλοντικά μικρότερες ανάγκες και σε σχολικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.