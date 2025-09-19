Νέα «όπλα» για εκπαιδευτικούς και μαθητές: Το Υπουργείο Παιδείας εμπλουτίζει την Τράπεζα Θεμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, φέρνει νέα, ψηφιακά εργαλεία με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την εξοικείωση με τη λογική των διεθνών εξετάσεων PISA.

Αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων για την εκπαιδευτική κοινότητα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο νέες διαδικτυακές πλατφόρμες, η Skills4Life και η Τράπεζα Θεμάτων του Skills4Life, καθώς και ο εμπλουτισμός της υφιστάμενης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) της Α’ Λυκείου.

Skills4Life: Η πύλη για την κριτική σκέψη

Η διαδικτυακή πύλη Skills4Life αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο που προσφέρει πρόσβαση σε θέματα τύπου PISA, εστιάζοντας στην Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να εξερευνήσουν περισσότερα από 240 θέματα με πάνω από 800 ερωτήσεις, που επικεντρώνονται στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Η εφαρμογή, η οποία έχει ήδη δεχτεί περισσότερες από 30.000 επισκέψεις, παρέχει ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τα θέματα στη διδασκαλία τους.

Νέα Τράπεζα Θεμάτων: Το εργαλείο των εκπαιδευτικών

Η Τράπεζα Θεμάτων του Skills4Life είναι πλέον διαθέσιμη ως μια διαδραστική εφαρμογή, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών τους με έναν δυναμικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους φύλλα εργασίας (booklets) συνδυάζοντας θέματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου και βαθμού δυσκολίας. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργείται η διερευνητική, κριτική και επιστημονική σκέψη των μαθητών, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με το περιβάλλον της έρευνας PISA. Όλα τα σχολεία μπορούν να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Εμπλουτισμός της ΤΘΔΔ της Α’ Λυκείου

Παράλληλα, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας της Α’ Λυκείου εμπλουτίστηκε με 210 νέα θέματα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Προγράμματα Σπουδών και προσεγγίζουν τη «οπτική PISA». Τα θέματα αυτά εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, προστέθηκαν 70 νέα θέματα για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 70 για την Άλγεβρα, 35 για τη Φυσική και 35 για τη Χημεία, όλα με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους.

Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες σηματοδοτούν μια στροφή προς ένα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι μόνο στην απομνημόνευση.