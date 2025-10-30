Νέα χρηματοδότηση με 2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δυο σημαντικές παρεμβάσεις που εντάσσονται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης θα χρηματοδοτηθούν από το υπουργείο Παιδείας με επιπλέον 2.050.000 εκ ευρώ.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υποδέχθηκε στο τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή Φώτη Μάρη με τον οποίο συζήτησαν για τη συντήρηση και ανακαίνιση του Κτιρίου Φοιτητικής Εστίας 3 (ΦΕ3) στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας έναντι ποσού 1.200.000 ευρώ. Επιπλέον 850.000 ευρώ θα δοθούν για τη συντήρηση, ανακαίνιση και συνολικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου που στεγάζει το Φοιτητικό Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης. Ήδη στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης τα 4 από τα συνολικά 8 κτήρια έχουν ανακαινιστεί, αναβαθμιστεί ενεργειακά και εξοπλιστεί πλήρως με τα απαραίτητα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το πρώην πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το νυν Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με ποσό άνω των 6 εκ. ευρώ.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά « Η γενναία χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Φοιτητικής Εστίας 3 στην Καβάλα και του Φοιτητικού Εστιατορίου στη Ξάνθη αποτελούν μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής μας, για την ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Η Κυβέρνηση επενδύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών των φοιτητών και στη δημιουργία, λειτουργικών και ασφαλών χώρων, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία και την προοπτική της περιφέρειας. Στόχος μας είναι ποιοτική δημόσια εκπαίδευση με όρους ισοτιμίας είτε κάποιος σπουδάζει σε πανεπιστήμιο των μεγάλων αστικών κέντρων είτε στην Περιφέρεια.»

Με προηγούμενη απόφαση την οποία είχε υπογράψει τον Ιούλιο, η Υπουργός Παιδείας, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διατέθηκε 1.500.000 ευρώ για έργα συντήρησης, επισκευών και μικρής κλίμακας μελετών σε εγκαταστάσεις του ΔΠΘ σε τέσσερις πόλεις.

Συγκεκριμένα:

Στην Ξάνθη για εργασίες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επισκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις, βαφές, αντικαταστάσεις),

Στην Κομοτηνή για επεμβάσεις στη Νομική Σχολή (εσωτερικά/εξωτερικά οικοδομικά και Η/Μ),

Στο Διδυμότειχο για τεχνική αποκατάσταση κτηρίων για τη στέγαση των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας,

Στην Καβάλα για ηλεκτρολογικές και κτηριακές εργασίες στις φοιτητικές εστίες.

Επίσης η χρηματοδότηση περιλάμβανε ειδικές μελέτες (τοπογραφικά, στατικά, πυρασφάλεια) και γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση πρανούς στην Αλεξανδρούπολη.