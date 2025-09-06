«Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»: Το πρώτο πρόγραμμα κατά των fake news στα ελληνικά σχολεία

Ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα που βάζει «φρένο» στα fake news και θωρακίζει τη νέα γενιά απέναντι στην παραπληροφόρηση παρουσιάστηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», μια συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης, του Υπουργείου Παιδείας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στόχος: Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ειδησεογραφικού γραμματισμού και ψηφιακής υπευθυνότητας σε μαθητές 12-18 ετών.

Πώς: Μέσα από τη σύνδεση ειδήσεων με μαθήματα όπως Ιστορία, Γλώσσα και Κοινωνιολογία, αλλά και μέσα από βιωματικούς ρόλους – ρεπόρτερ, συντάκτες, φωτογράφοι, δημιουργοί περιεχομένου.

Πότε: Από τον Οκτώβριο 2025, σε 30 σχολεία ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Καστοριά κ.ά.), με διάρκεια ενός έτους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια για αναγνώριση fake news, κριτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ενημέρωση, προστασία προσωπικών δεδομένων και ψηφιακή ασφάλεια, καθώς και δεοντολογία ΜΜΕ.

«Δημοσιογραφική παιδεία»

Η καινοτομία του; Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται οργανωμένα η «δημοσιογραφική παιδεία», συνδυάζοντας δημοσιογραφία, AI και πολιτειακή αγωγή. Οι μαθητές θα δημιουργούν podcasts, άρθρα, βίντεο και καμπάνιες, αποκτώντας πρακτικά εργαλεία απέναντι στην υπερπληροφόρηση.

Το ταξίδι δεν σταματά εδώ: Τον Ιούνιο του 2026 η Αθήνα θα φιλοξενήσει Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκπαίδευση στον ειδησεογραφικό γραμματισμό, με στόχο η Ελλάδα να αναδειχθεί σε διεθνές κέντρο αναφοράς.

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Τα παιδιά θα μάθουν να αναγνωρίζουν, να ελέγχουν και να αξιολογούν την πληροφορία. Σε μια εποχή όπου η AI παράγει αμέτρητα δεδομένα, η ικανότητα διάκρισης αλήθειας και ψέματος είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε: «Η παραπληροφόρηση δεν είναι απλώς πρόβλημα. Είναι κρίση. Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τον διάλογο μέσα στις τάξεις, στα σπίτια και στις παρέες, ώστε ο έλεγχος της πληροφορίας να γίνει καθημερινή πρακτική».