Σχολική άδεια και αγιασμός: Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Δικαίωμα να λείψουν από τη δουλειά τους έχουν όλοι οι εργαζόμενοι γονείς – φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, αλλά και μητέρες μέσω παρένθετης μητρότητας – ανεξάρτητα αν εργάζονται πλήρως ή μερικώς, προκείμενου να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους.

Η άδεια αφορά κάθε παιδί έως 18 ετών που φοιτά στη στοιχειώδη ή μέση εκπαίδευση. Παράλληλα, ισχύει και για γονείς παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν αυτά φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας ή συμμετέχουν σε προγράμματα δομών, όπως Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ ή ειδικά εκπαιδευτήρια.



Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε γονέας μπορεί να απουσιάσει έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο μετ’ αποδοχών. Η άδεια δίνεται κατόπιν έγκρισης του εργοδότη και μπορεί να αφορά είτε ολόκληρη εργάσιμη ημέρα είτε λίγες ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Καλύπτει δε κάθε είδους σχολική δραστηριότητα: από τον καθιερωμένο αγιασμό στην αρχή της χρονιάς, μέχρι σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις και ενημερώσεις για την πρόοδο των παιδιών.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη, όπου θα ορίζεται ποιος θα κάνει χρήση ή με ποιον τρόπο θα μοιραστεί ανάμεσα στους δύο. Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετική βεβαίωση, βάσει του Ν. 4808/2021 (άρθρο 38) και της εγκυκλίου 47972/2021.