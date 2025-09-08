Τι αλλάζει για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με το Εθνικό Απολυτήριο- Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε

Το υπουργείο Παιδείας φέρνει το Εθνικό Απολυτήριο και ένα νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών.

Οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου, ώστε να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός και να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας. Η πρώτη φουρνιά που θα μπει στο νέο πλαίσιο είναι τα παιδιά που φέτος φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου και θα περάσουν του χρόνου στην Α΄ Λυκείου.

Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στη 89η ΔΕΘ, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν στον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος ξεκινά τον επόμενο μήνα.

«Μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή που πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Με βάση το κυβερνητικό σχέδιο:

Οι μαθητές θα αξιολογούνται με σειρά εξετάσεων σε κάθε τάξη του Λυκείου.

Το Εθνικό Απολυτήριο θα συγκεντρώνει βαθμούς και πιστοποιήσεις από όλες τις τάξεις.

Μέσα στο σχολείο θα δίνονται πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Εισάγονται νέα μαθήματα, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.

Το απολυτήριο θα έχει ουσιαστική βαρύτητα, καθώς θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.

Οι στόχοι

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι το νέο πλαίσιο «δίνει ξανά παιδαγωγικό ρόλο στο Λύκειο» και μεταφέρει το βάρος από την πίεση των εξετάσεων στη συνολική μαθητική πορεία.

Κάθε χρόνο επηρεάζονται 230.000 μαθητές, 23.500 εκπαιδευτικοί, χιλιάδες οικογένειες, τα Πανεπιστήμια αλλά και η αγορά εργασίας. «Είναι στρατηγική επιλογή που ενώνει το σχολείο με την κοινωνία», υπογράμμισε η υπουργός.

Οι άξονες της μεταρρύθμισης

Επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων.

Συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Πιστοποιήσεις γλωσσών και δεξιοτήτων εντός του σχολείου.

Ήδη δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών μελετούν τα σενάρια για το πώς θα υπολογίζονται οι βαθμοί στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Διεθνή πρότυπα

Το νέο μοντέλο εμπνέεται από αντίστοιχα ευρωπαϊκά συστήματα όπως το Matura, το Abitur και το Baccalauréat, αλλά θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές ανάγκες. Σε χώρες όπως η Εσθονία και η Λετονία, η είσοδος στα Πανεπιστήμια γίνεται μόνο με τον απολυτήριο τίτλο, ενώ σε άλλα κράτη εφαρμόζεται κοινό εθνικό απολυτήριο που ανοίγει τον δρόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τι σημαίνει για τους μαθητές

Το υπουργείο αναγνωρίζει τον ψυχολογικό αντίκτυπο των εξετάσεων στους εφήβους και επιχειρεί να μειώσει την πίεση, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες, στη γνώση και στην αυτογνωσία.

Ο τελικός στόχος είναι ένας ισχυρός, ενιαίος τίτλος σπουδών, που θα πιστοποιεί αξιόπιστα τις γνώσεις και θα ανοίγει δρόμους τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία.