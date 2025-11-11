Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία - Όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις 5.383 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026, καλύπτοντας κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στην Ειδική Αγωγή όσο και στη Γενική Εκπαίδευση.

ΤοΥπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων ανακοίνωσε σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2025, την πρόσληψη 5.383 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες του διδακτικού έτους 2025-2026.

Οι προσλήψεις κατανέμονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η κατανομή των 5.383 προσλήψεων:

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί κατανέμονται ως εξής:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Π.Ε.)

1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) .

εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην . 1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.)

771 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) .

εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην . 2.005 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση .

εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην . 16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία (για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων).

εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε (για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων). Επιπλέον, διατίθενται 5 προσωρινοί αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (3 εκ των οποίων για Παράλληλη Στήριξη).

Ακάλυπτες 1.025 θέσεις δασκάλων στην ΕΑΕ

Σημαντικό σημείο της ανακοίνωσης είναι ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Αυτό οφείλεται, όπως αναφέρεται, σε «περιορισμένο ενδιαφέρον από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους». Για την πλήρωση αυτών των θέσεων, το Υπουργείο θα κινηθεί με τη διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών, βάσει του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

