Έρχεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόβλεψης και καταγραφής των κενών στην εκπαίδευση

Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα καταγράφει τα κενά στην εκπαίδευση και θα βοηθήσει προκειμένου αυτά να καλύπτονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, έρχεται από το υπουργείο Παιδείας. Σκοπός είναι ο έγκαιρος και ακριβής προγραμματισμός για την κάλυψη των κενών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινά απρόσκοπτα.

Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την πρόσληψη περίπου 8.000 αναπληρωτών άμεσα (σήμερα 11/11 ή το αργότερο αύριο 12/11), αλλά και με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής και πρόβλεψης των κενών τον Μάρτιο του 2026, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Η υπουργός τόνισε ότι η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά άρχισε από τον Μάρτιο του 2025, με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό των διορισμών και προσλήψεων.

«Φέτος, τον Αύγουστο, διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στις δυο φάσεις 37.000 αναπληρωτές, και ακολουθεί η 3η φάση όπου θα γίνουν επιπλέον 8.000 περίπου προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία. Το στοίχημα είναι να καλύπτουμε τα κενά, όμως θέλουμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη προγραμματισμού, διαφάνειας και ποιότητας στην εκπαίδευση», σημείωσε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Η πλατφόρμα EDU-Plan

Η υπουργός Παιδείας γνωστοποίησε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και πρόβλεψης των εκπαιδευτικών κενών, EDU-Plan αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026.

«Η πλατφόρμα θα λαμβάνει υπόψη οργανικότητες, λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικά δεδομένα, καθώς και τα χαρακτηριστικά μικρών και μεγάλων σχολικών μονάδων. Στόχος είναι να έχουμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα, ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε εγκαίρως και με ακρίβεια», υπογράμμισε.



Αναφερόμενη στην κάλυψη των δυσπρόσιτων περιοχών με εκπαιδευτικούς, η Υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019, όταν η ίδια ήταν Υφυπουργός Παιδεία είχε θεσμοθετηθεί η διπλή μοριοδότηση για όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένα σχολεία, ενώ ενισχύονται οι δράσεις για παροχή στέγασης στους εκπαιδευτικούς.



«Σε συνεργασία με Δήμους, ιδιώτες και τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, εξασφαλίζουμε λύσεις στέγασης με αξιοποίηση δημοτικών και στρατιωτικών κατοικιών, καθώς και μέσω φορολογικών κινήτρων για όσους νοικιάζουν κατοικίες σε αναπληρωτές», ανέφερε.



Παράλληλα, προχωρά και νέο επίδομα μετακίνησης και στέγασης, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ύψους έως και 150 ευρώ μηνιαίως για αναπληρωτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Αναφερόμενη στις σχολικές υποδομές η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε, ότι η αναβάθμιση τους προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με την τοποθέτηση, επιπλέον 2.900 νέων διαδραστικών πινάκων καθώς ήδη βρίσκονται στα σχολεία 36.000, με την ανανέωση των σχολικών βιβλιοθηκών μέσω ΕΣΠΑ, καθώς και με την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων για πρώτη φορά σε σχολεία.

«Θέλουμε σχολεία που εμπνέουν τα παιδιά να δημιουργούν, να καλλιεργούν τη φαντασία τους και να συνδυάζουν τον ψηφιακό τρόπο μάθησης με τη χειροτεχνία η οποία αποκαλείται και η ευφυία των χεριών», ανέφερε.



Στη συνέντευξή της η Υπουργός ανακοίνωσε και την επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που ήδη αλλάζει την εικόνα των σχολείων σε όλη την Ελλάδα.



«Ήδη 431 σχολεία έχουν ανακαινιστεί με παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ενώ ο στόχος είναι περισσότερα από 2.000 σχολεία μέχρι το 2028 να έχουν πλήρως αναβαθμιστεί. Με 100 εκατ. ευρώ ετησίως από τις τράπεζες και 50 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση για έργα που αγγίζουν κάθε γωνιά της χώρας» δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.



Γωνιά χειροτεχνίας και δημιουργίας

Η υπουργός, απαντώντας στις αιτιάσεις για τη δημιουργία στα σχολεία γωνιάς χειροτεχνίας και δημιουργίας, εξήγησε ότι αποτελεί ουσιαστικό μέσο μάθησης που προάγει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες ζωής καθώς η χειροτεχνία ενεργοποιεί και ενισχύει τη μάθηση, αναπτύσσει τις δεξιότητες, καλλιεργεί την επιμονή και προάγει την ευεξία και την ψυχική ανθεκτικότητα. Ταυτόχρονα η Σοφία Ζαχαράκη και στην έναρξη του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του ChatGPT προς όφελος της διδασκαλίας, σε συνεργασία με την OpenAI και χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.



«Δεν υπάρχει διαζευκτικό στην εκπαίδευση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοινώσαμε την εισαγωγή του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία. Σήμερα, βάζουμε και μια επιπλέον επιλογή για τα παιδιά, της δημιουργικής απασχόλησης. Αυτό είναι το νόημα της παρέμβασης αυτής, η οποία πιστεύω ότι είναι και πολύ σωστή. Πιστεύω σε μια «βεντάλια» εμπειριών για τα παιδιά. Πιστεύω σε μια τάξη η οποία έχει μέσα και τον διαδραστικό πίνακα, και το 3D printer αλλά και τη γωνία με τις χειροτεχνίες και την πολιτιστική μας παράδοση. Στόχος μας, μεταξύ άλλων, είναι και η ενίσχυση της δημιουργικής φαντασίας, της επιμονής και της παρατηρητικότητας στους παιδιά» τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Στο μεταξύ, σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη και τα Πανεπιστήμια, το Υπουργείο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, εφαρμόζει σε 33 σχολεία, πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της δεξιότητας στη γραπτή και προφορική έκφραση.



«Τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν εφημερίδες, να αναζητούν πηγές και να συνθέτουν άρθρα. Είναι μια πρωτοβουλία που καλλιεργεί τη σκέψη, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα», δήλωσε η Υπουργός.

Οι «αιώνιοι» φοιτητές

Ερωτηθείσα η Υπουργός για τις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών στα δημόσια Πανεπιστήμια, η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «εφαρμόζεται πλέον οριστικά η ρύθμιση για τις διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών, με ταυτόχρονη παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματός τους. Δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και έχουν εμφανιστεί ενεργοί τα τελευταία δύο χρόνια να συνεχίσουν τις σπουδές τους», δήλωσε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι 30.000 – 35.000 φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους».

Όπως ανέφερε, εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία τα άτομα με αναπηρία και οι ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως μητέρες με ανήλικα τέκνα ή εργαζόμενοι και αθλητές με αντικειμενικές δυσκολίες παρακολούθησης.



«Δεν μπορεί κάποιος να είναι εγγεγραμμένος επί 20 χρόνια και να μη συμμετέχει στη ζωή του Πανεπιστημίου. Θέλουμε ιδρύματα ζωντανά, δίκαια και λειτουργικά», σημείωσε.



Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μίλησε η Σοφία Ζαχαράκη τονίζοντας η διαδικασία πιστοποίησης των πρώτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, εξελίσσεται με διαφάνεια και αξιοκρατία, υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).



«Κατατέθηκαν 12 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 4 ιδρύματα. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η πιστοποίηση των προγραμμάτων τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι τελικές εγκρίσεις, μεταξύ αυτών και των τριών Νομικών Σχολών», ανέφερε.

Η Υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι τηρείται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για όλους τους υποψήφιους, διασφαλίζοντας την ποιότητα των σπουδών.

«Οι σχολές αυτές θα λειτουργούν με υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και θα αποτελέσουν μοχλό επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό», υπογράμμισε.



Στη συνέντευξή της η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, με συνδυασμό δημόσιων και μη κρατικών ιδρυμάτων, ξενόγλωσσων προγραμμάτων, και συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Το Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς χώρος γνώσης, αλλά ζωντανός οργανισμός που πρέπει να λειτουργεί με συνέπεια, ασφάλεια και όραμα. Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας επιλογές, να τα εμπνεύσουμε να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και να μείνουν στη χώρα μας», κατέληξε.