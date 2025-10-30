Έναρξη σχολικών γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού - Δείτε τα σχολεία που είναι στο πρόγραμμα

Πρεμιέρα έκανε την Τετάρτη (29/10) το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για τη (σχολική) χρονιά 2025-2026. Όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, 231.062 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, «θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα».

Την τρέχουσα σχολική χρονιά (2025-2026), το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 231.062 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.918 σχολικές μονάδες από 153 Δήμους πανελλαδικά, από αναδόχους οι οποίοι αναδείχθηκαν κατόπιν δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή γευμάτων και τις πέντε διδακτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι σχεδιασμένο στη βάση της μεσογειακής διατροφής. Ο ΟΠΕΚΑ, ως εντολοδόχος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις.

Ντόπια προϊόντα

Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ, τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, προάγεται στη μαθητική κοινότητα η υγιεινή μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Στην αριθμ.14457/08.10.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5381), που παραθέτουμε παρακάτω, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα 2025-2026: