Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Δεν κινδύνευσαν οι επιβάτες

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στη μηχανή του λεωφορείου.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή του πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10:40 το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2025 στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη μηχανή του οχήματος.

Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε κίνδυνος ή τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες, που επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

