Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Δεν κινδύνευσαν οι επιβάτες

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή του πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10:40 το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2025 στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη μηχανή του οχήματος.

Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε κίνδυνος ή τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες, που επιχείρησαν για την κατάσβεση.