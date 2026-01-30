Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Δεν κινδύνευσαν οι επιβάτες
Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στη μηχανή του λεωφορείου.
Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή του πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.
Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10:40 το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2025 στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη μηχανή του οχήματος.
Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε κίνδυνος ή τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες, που επιχείρησαν για την κατάσβεση.