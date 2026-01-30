Θεσσαλονίκη: Τέλος η ομηρία στην πλατεία Ελευθερίας - Πότε ξεκινούν τα έργα

Στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσουν από τον δήμο Θεσσαλονίκης οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία Ελευθερίας και η μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης. Το έργο αποτέλεσε προτεραιότητα για τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη, από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της, ωστόσο μπλόκαρε σε συνεχείς αντιδικίες και προσφυγές των εργολάβων.

