Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αισιοδοξία για τον 20χρονο φιλάθλο του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση των τραυματιών

Αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, εμφανίστηκε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται ο νεαρός σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Φορτούνης ανέφερε ότι ο 20χρονος έχει υποστεί κυρίως εγκεφαλικές κακώσεις και παρουσιάζει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας. Όπως σημείωσε, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, χωρίς να απαιτείται, προς το παρόν, χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τόνισε, ωστόσο, πως απαιτείται στενή παρακολούθηση και αυξημένη εγρήγορση σε περίπτωση μεταβολής της κλινικής του εικόνας, επισημαίνοντας ότι οι ζωτικές λειτουργίες του τραυματία είναι φυσιολογικές, ενώ οι δείκτες αναπνευστικής και κυκλοφορικής επάρκειας είναι θετικοί.

«Το βασικό στοιχείο είναι ότι η κλινική του κατάσταση παραμένει σταθερή και, εφόσον συνεχίσει έτσι, η εξέλιξη αναμένεται καλή. Σε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής θα υπάρξουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ωστόσο έχουν ήδη περάσει αρκετές ημέρες από το ατύχημα χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης», ανέφερε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για θετική πορεία της υγείας του 20χρονου.

Αναφερόμενος στην ψυχολογική του κατάσταση, ο κ. Φορτούνης σημείωσε ότι ο ασθενής εμφανίζει περιτραυματική αμνησία και δεν έχει πλήρη επίγνωση του περιστατικού. Όπως είπε, έχει έρθει σε επαφή με τους οικείους του και έχει δεχθεί επισκέψεις από φίλους του.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο τραυματία του τροχαίου, ηλικίας 28 ετών, ο κ. Φορτούνης ανέφερε ότι νοσηλεύεται στην Α’ Χειρουργική Κλινική, χωρίς ουσιαστικές κακώσεις, και δεν αποκλείεται να λάβει εξιτήριο ακόμη και εντός της ημέρας.

Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα για τον 20χρονο φίλο του ΠΑΟΚ. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση, με τους γιατρούς να προχωρούν στην αποσωλήνωσή του, καθώς πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.



Ο νεαρός παραμένει προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρακολουθείται στενά, ενώ η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε κρίθηκε απολύτως αναγκαία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.



Η Ελλάδα αποχαιρετά τα παιδιά της

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η «ασπρόμαυρη» οικογένεια αποχαιρετούν σήμερα τα θύματα του τραγικού τροχαίου στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.



Οι κηδείες δύο εκ των θυμάτων, του Χρήστου Ζέζιου του Βασίλη (Βάχο) Μολδοβάνοφ θα τελεστούν στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο, οι οικογένειες θα πουν το τελευταίο «αντίο» σε ακόμη τρεις νέους, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00, ενώ οι σοροί θα βρίσκονται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.



Την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα τελεστεί ακόμη μία κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στις 13:00 θα γίνει η κηδεία ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.



Στο μεταξύ, ομάδες νέων οπαδών του ΠΑΟΚ αφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των νεκρών έξω από το γήπεδο της Τούμπας, σε μια σιωπηλή ένδειξη πένθους και σεβασμού.