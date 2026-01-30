Εξιτήριο για τον 28χρονο τραυματία από το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Ένας εκ των δύο τραυματιών που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Ρουμανία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, για να νοσηλευτούν στη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 28 χρονών, εξήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ζήτησε να αποχωρήσει, καθώς επιθυμούσε να παρευρεθεί στην κηδεία των 7 αδικοχαμένων φίλων του, που επέβαιναν από κοινού στο μοιραίο βαν.

Ο 20χρονος φίλος του, ο οποίος, επίσης νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου» παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του ΕΣΥ και χειρουργό της Α’ Χειρουργικής Κλινικής, που ανέλαβε το ιατρικό περιστατικό, «φέρει πιο βαριές κακώσεις».

Σε σταθερή κατάσταση ο 20χρονος

Ο αρμόδιο γιατρός, Κώστας Φορτούνης ανέφερε πως η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και πως αισιοδοξεί, αφού δεν απαιτείται να χειρουργηθεί, παρά το γεγονός πως έχει υποστεί εγκεφαλικές κακώσεις και παρουσιάζει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας.

Παράλληλα, τόνισε πως απαιτείται συνεχής παρακολούθηση σε περίπτωση που η κλινική του εικόνα μεταβληθεί. Τέλος, δήλωσε πως εφόσον χρειαστεί, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αν και μέχρι στιγμής η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς έχουν περάσει αρκετές ημέρες από το δυστύχημα, χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης.

Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο τραυματίας που νοσηλεύεται στη Ρουμανία

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, χειρουργήθηκε εσπευσμένα, όμως τα νέα σχετικά με την κλινική του εικόνα είναι ενθαρρυντικά.

Η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί και οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του, αφού μπορεί και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Η εγχείρηση κρίθηκε απολύτως αναγκαία και ο νεαρός παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους.