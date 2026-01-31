Η διάγνωση για τον τραυματία του δυστυχήματος στη Ρουμανία: «Έχει περιτραυματική αμνησία» (vid)

Ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στο οποίο νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, μίλησε στην τηλεόραση του MEGA για την κατάσταση της υγείας του άτυχου νεαρού.

Ο κύριος Φορτούνης, αφού μετέφερε εκ μέρους του προσωπικού και της διοίκησης του νοσοκομείου τα συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και τις ευχές της ιατρικής κοινότητας για περαστικά στους τραυματίες, αναφέρθηκε στον 28χρονο τραυματία του δυστυχήματος που πήρε εξιτήριο, υπογραμμίζοντας πως αποτέλεσε προσωπική του επιθυμία να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία των αδικοχαμένων φίλων του.

Παράλληλα, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τόνισε πως ο νεαρός έχει περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμάται τίποτα από το τραγικό δυστύχημα.

Δήλωσε πως στην παρούσα φάση, η εξέλιξη αυτή ίσως λειτουργεί ευεργετικά για τον ίδιο, καθώς οι συναισθηματικές μεταπτώσεις δεν βοηθούν τη βελτίωση της υγείας του. Επίσης, υπογράμμισε πως η αμνησία αυτή, είναι παροδική και πως η μνήμη του αναμένεται να επανέλθει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τέλος, ανέφερε πως οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές, καθώς και πως έχει επικοινωνία με την οικογένειά του. Ο νεαρός έχει εικόνα των επισκέψεων που δέχθηκε στο νοσοκομείο και είναι πιο ήρεμος σε σχέση με τις πρώτες ώρες που επέστρεψε στην Ελλάδα. Έχει υποστεί αιμάτωμα στον εγκέφαλο, το οποίο είναι περιορισμένης έκτασης και μέσης βαρύτητας, όμως απαιτείται ακόμη εγρήγορση και απεικονιστικές εξετάσεις.

Κλείνοντας, δήλωσε πως το προσωπικό του νοσοκομείου και ειδικά οι νευροχειρούργοι είναι σε απόλυτη επαγρύπνηση και παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της υγείας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη

«Πριν σας μιλήσω για τα παιδιά, θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους του Προέδρου του νοσοκομείου, της διοίκησης και όλου του προσωπικού τα θερμά μας συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τις καλύτερες ευχές μας για ανάρρωση των παιδιών που επέζησαν.

Στο νοσοκομείο μας διακομίσθηκαν προχθές (29/01) με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ αεροπορικώς από τη Ρουμανία, δύο τραυματίες. Ο 28χρονος, που ήδη έχει πάρει εξιτήριο, ο οποίος πρακτικά δεν είχε κακώσεις. Ήταν ο τραυματίας που από την πρώτη στιγμή είχε βγει από το όχημα και βοήθησε και στον απεγκλωβισμό των υπολοίπων. Δεν είχε ποτέ σοβαρές κακώσεις και είχε μία έντονη επιθυμία να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του. Άρα ήταν λογική εξέλιξη το εξιτήριο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο 20χρονος, που έχει παραμείνει νοσηλευόμενος στο νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες όμως προς το παρόν δε χρήζουν κάποιας χειρουργικής παρέμβασης ή περίθαλψη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχει τις αισθήσεις του, είναι σε επαφή, μαζί μας.

Δεν έχει ανάμνηση του γεγονότος, έχει αμνησία. Αυτό συνήθως επανέρχεται. Συναισθηματικά μιλώντας ίσως είναι και καλύτερα σε αυτή τη φάση να μη θυμάται το συμβάν. Δε ξέρει τι έχει συμβεί. Έχει επικοινωνία, οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές. Στην πρώτη συζήτηση μετά την άφιξη του, θυμόταν ότι οι γονείς του τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο στη Ρουμανία. Έχει εικόνα των επισκέψεων που δέχθηκε.

Γενικά, σε σχέση με τις πρώτες δύο μέρες από τη στιγμή που ήρθε, είναι πιο ήρεμος και πιο συνεργάσιμος. Το βασικό και αυτό αφορά και τους οικείους του είναι πως είναι σε σταθερή κλινική κατάστασή του και φαίνεται η πορεία του να εξελίσσεται ομαλά. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε είμαστε σε εγρήγορση.

Είναι ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, αν μπορώ να το πω έτσι σε πολύ γενικές γραμμές, το οποίο είναι σχετικά περιορισμένης έκτασης και μέσης βαρύτητας θα έλεγα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, χρειάζεται ακόμα εγρήγορση και παρακολούθηση σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω απεικονιστικών εξετάσεων.

Οι νευροχειρουργοί είναι στο πλευρό του, έχουν παρελάσει όλες οι ειδικότητες του νοσοκομείου για μικρότερες κακώσεις. Ορθοπεδικοί, οφθαλμίατροι. Τον έχουν δει και οι ψυχίατροι για να είναι και αυτοί σε ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγλης ψυχιατρικής ή ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί οι εγκεφαλικές κακώσεις από μόνες τους πολλές φορές επηρεάζουν και την ψυχική σφαίρα.

Το βασικό σε αυτή τη φάση είναι να πάει καλά το παιδί».

Για τον πολυτραυματία που νοσηλεύεται στη Ρουμανία: «Δεν έχω εικόνα. Ξέρω ότι έχει υποστεί μία κάκωση στη σπονδυλική στήλη και ενώ ετοιμάζονταν για την μεταφορά του χρειάστηκαν οι συνάδελφοι να παρέμβουν χειρουργικά. Ελπίζω ότι θα είναι ομαλή η πορεία του. Δεν έχω λεπτομέρειες να σας πω, ούτε έχω ενημέρωση πως θα έρθει σε εμάς.

Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι πως όλο το νοσοκομείο είναι στο πλευρό του Κώστα και πως είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον οι τρεις που επιβίωσαν να ζήσουν χωρίς προβλήματα και να επιστρέψουν στις οικογένειες τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και η προτεραιότητά μας».

Για την περίθαλψη των τραυματιών στη Ρουμανία: «Αν και δεν είχαμε διά ζώσης επαφή με τους αρμόδιους γιατρούς στη Ρουμανία από όλα τα ενημερωτικά τους σημειώματα για τους δύο τραυματίες που ήρθαν στο νοσοκομείο φαίνεται πως έκαναν εξαιρετική δουλειά και βοήθησαν τα παιδιά μας στο μέγιστο βαθμό. Τους ευχαριστούμε για αυτό».