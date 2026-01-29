Μαρτυρία συγγενών θυμάτων για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο»

Ένα απίστευτο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στην οικογένεια ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας στη Ρουμανία καθώς λεπτομέρειες για τις ζωές των επτά αδικοχαμένων νέων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι δέκα φίλοι, κάποιοι από την Ημαθία, άλλοι από την Αλεξάνδρεια και τη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν να ταξιδέψουν προκειμένου να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον ΠΑΟΚ, ως τη Λυών. Ωστόσο, το νήμα της ζωής για επτά από αυτούς κόπηκε άδοξα σε έναν επαρχιακό δρόμο στη βόρεια Ρουμανία, δίπλα στην Τιμισοάρα.

Μαρτυρίες φίλων και συγγενών έρχονται να προσθέσουν ένα λιθαράκι στο δράμα που βιώνουν οι οικογένειες των νέων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε θεία του άτυχου Δημήτρη στην κάμερα του Star, ο πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του πριν από χρόνια σε τροχαίο στο ίδιο σημείο.

Όπως ανέφερε η θεία του νεαρού «Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα σε δρόμο στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη».



Οι σοροί των επτά άτυχων νέων αναμένεται να επιστρέψουν με ειδική πτήση C-130 το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Στην Ελλάδα δυο από τους τρεις τραυματίες

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ με τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ενεπλάκησαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο τραυματίες 20 και 28 ετών αναμένεται να διακομιστούν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και θα τεθούν υπό παρακολούθηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο τους συνοδεύουν συγγενείς τους, ενώ έξω από το αεροδρόμιο βρέθηκαν φίλοι των τραυματιών αλλά και αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο τρίτος τραυματίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί χθες σε χειρουργική επέμβαση.