Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τις τραγωδίες σε Ρουμανία και Τρίκαλα

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, καθώς και των εργατριών που σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων στα Τρίκαλα, τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής.

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση στους τραυματίες και τους οικείους τους εξέφρασε εκ μέρους του Σώματος ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

«Η χώρα μας η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν. Στα Τρίκαλα η έκρηξη στο εργοστάσιο στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Πέντε άνθρωποι που πήγαν στην δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους», τόνισε, επισημαίνοντας πως «η απώλεια τους μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο αυτονόητη πρέπει να είναι και πόσο απαιτητή η ασφάλεια στην εργασία αλλά και πόσο βαρύ είναι το χρέος της πολιτείας απέναντι σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε οικογένεια».



Όπως σημείωσε ο Γιώργος Γεωργαντάς, «λίγες ώρες αργότερα, στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια».