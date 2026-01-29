ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την άφιξη των τραυματιών : «Δύο παιδιά μας είναι πίσω…»

Λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ και συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δύο από τους τραυματίες επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας μαζί τους ένα μικρό φως ελπίδας μέσα στο βαρύ πένθος.



Το αεροπλάνο μετέφερε τους δύο νεαρούς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στις 13:10, όπου η υποδοχή έγινε κάτω από απόλυτα οργανωμένες και διακριτικές συνθήκες. Εκεί βρίσκονταν άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο νοσηλευτικό ίδρυμα είχαν ήδη προετοιμαστεί για τη συνέχεια της ιατρικής τους φροντίδας, με τη στήριξη της ομάδας να είναι διαρκής και έμπρακτη.



Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και ανθρώπινης παρουσίας, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της σε κάθε στιγμή : «Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή».

Kάθε στιγμή. pic.twitter.com/Ttd2LMNQsZ — PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026