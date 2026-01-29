Ρουμανία: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στον «δρόμο-καρμανιόλα» που έχασαν τη ζωή τους οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Άλλο ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (28/1), στον αυτοκινητόδρομο-καρμανιόλα DN6 στη Ρουμανία, τον ίδιο που πριν λίγες μέρες έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή της Κραϊόβα, σε μεγάλη απόσταση από την Τιμισοάρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με νταλίκα.

Από το τροχαίο ανασύρθηκε νεκρός ένας 68χρονος Βούλγαρος, οδηγός του ΙΧ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να προσπεράσει προπορευόμενο φορτηγό, ωστόσο κατά τη διάρκεια της προσπέρασης βγήκε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Το δυστύχημα παρουσιάζει ομοιότητες με το πρόσφατο τραγικό τροχαίο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα.

Το αυτοκίνητο διαλύθηκε ολοσχερώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε νεκρός από τα σωστικά συνεργεία.