«Καλό παράδεισο αδέρφια»: Το συγκλονιστικό πανό στην κερκίδα των φίλων του ΠΑΟΚ στη Γαλλία

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (29/01, 22:00) τη Λιόν στη Groupama Arena για το Europa League, σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους, μετά τον τραγικό χαμό επτά οπαδών της ομάδας στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, οι σύνδεσμοι των οργανωμένων φιλάθλων του «Δικεφάλου» αποφάσισαν να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες εκδρομές στη Γαλλία. Παρ’ όλα αυτά, η εξέδρα που θα φιλοξενούσε τους φίλους του ΠΑΟΚ δεν έμεινε άδεια, καθώς από νωρίς αναρτήθηκε πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων.

«Καλό παράδεισο αδέρφια», έγραφε το συγκινητικό μήνυμα στο γήπεδο της Λιόν, με τους οπαδούς του Δικέφαλου να μην ξεχνούν τα επτά «αετόπουλα» που δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ στη Γαλλία για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα με τη φωνή τους.