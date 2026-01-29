Πανό στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ από τους φίλους του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague. Με το κλίμα να είναι βαρύ μετά την πολύνεκρη τραγωδία στη Ρουμανία, που στοίχησε την ζωή επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, ο κόσμος που βρίσκεται στο ΣΕΦ δεν ξέχασε να τιμήσει την μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Στη κερκίδα του Ολυμπιακού είχε αναρτηθεί ένα συγκινητικό πανό για τα επτά «αετόπουλα», στο οποίο αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Πετάξτε ψηλά αετοί με το κασκόλ στα χέρια η τελευταία σας πνοή».

Παράλληλα, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ως φόρος τιμής για επτά φιλάθλους που χάθηκαν άδικα στη προσπάθεια τους να στηρίξουν την ομάδα που αγαπούν.