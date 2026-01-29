Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Διαβάστε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague στο κατάμεστο ΣΕΦ και παρότι έχασε διαφορά 17 πόντων πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με 87-75!
Πλέον το ρεκόρ των Πρωταθλητών Ελλάδας είναι στο 16-8 και βρίσκονται σε τροχιά τετράδας έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (17/3), ενώ οι Καταλανοί βρίσκονται σε παρόμοια θέση με ρεκόρ 16-8.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Τρίτη 27/1
- Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92
Πέμπτη 29/1
- Φενέρ - Εφές 79-62
- Χάποελ - Μπάγερν 64-79
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
- Μιλάνο - Παρτιζάν (σε εξέλιξη)
- Βαλένθια - Μακάμπι (σε εξέλιξη)
Παρασκευή 30/1
- Μονακό - Βίρτους (20:30)
- Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)
- Μπασκόνια - Ζαλγκίρις (21:30)
- Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)