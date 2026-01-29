Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Euroleague Βαθμολογία Euroleague

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Διαβάστε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague στο κατάμεστο ΣΕΦ και παρότι έχασε διαφορά 17 πόντων πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με 87-75!

Πλέον το ρεκόρ των Πρωταθλητών Ελλάδας είναι στο 16-8 και βρίσκονται σε τροχιά τετράδας έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (17/3), ενώ οι Καταλανοί βρίσκονται σε παρόμοια θέση με ρεκόρ 16-8.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Τρίτη 27/1

  • Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29/1

  • Φενέρ - Εφές 79-62
  • Χάποελ - Μπάγερν 64-79
  • Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
  • Μιλάνο - Παρτιζάν (σε εξέλιξη)
  • Βαλένθια - Μακάμπι (σε εξέλιξη)

Παρασκευή 30/1

  • Μονακό - Βίρτους (20:30)
  • Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)
  • Μπασκόνια - Ζαλγκίρις (21:30)
  • Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

