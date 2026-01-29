Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague στο κατάμεστο ΣΕΦ και παρότι έχασε διαφορά 17 πόντων πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με 87-75!

Πλέον το ρεκόρ των Πρωταθλητών Ελλάδας είναι στο 16-8 και βρίσκονται σε τροχιά τετράδας έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (17/3), ενώ οι Καταλανοί βρίσκονται σε παρόμοια θέση με ρεκόρ 16-8.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Τρίτη 27/1

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29/1

Φενέρ - Εφές 79-62

Χάποελ - Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75

Μιλάνο - Παρτιζάν (σε εξέλιξη)

Βαλένθια - Μακάμπι (σε εξέλιξη)

Παρασκευή 30/1

Μονακό - Βίρτους (20:30)

Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)

Μπασκόνια - Ζαλγκίρις (21:30)

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)

Η βαθμολογία