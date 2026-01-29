Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75: Οι «ερυθρόλευκοι» έλιωσαν τους Ισπανούς στο «καμίνι» του ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague στο κατάμεστο ΣΕΦ και παρότι έχασε διαφορά 17 πόντων πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με 87-75!

Πλέον το ρεκόρ των Πρωταθλητών Ελλάδας είναι στο 16-8 και βρίσκονται σε τροχιά τετράδας έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (17/3), ενώ οι Καταλανοί βρίσκονται σε παρόμοια θέση με ρεκόρ 16-8.

Πάντως ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά, αφού είχε χάσει με -13 στη Βαρκελώνη και έτσι η Μπάρτσα έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμία.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ο Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Ντόρσεϊ με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την πλευρά των μπλαουγκράνα ξεχώρισαν οι Κλάιμπερν με 14 πόντους και 2 ριμπάουντ και ο Μπριθουέλα με 14 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό με την Dubai BC (3/2, 18:00) εκτός έδρας και για την Μπαρτσελόνα με τη Φενέρ (3/2, 21:30) στο «Παλάου».

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ακόμα και με +17, έμεινε όρθια η Μπάρτσα

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός παρά το πρώτο γρήγορο λάθος, έλεγχε τα ριμπάουντ, ήταν σκληρός στην άμυνα και με 9 πόντους του Βεζένκοφ προηγήθηκε με 13-2 (στο 4')!

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να έκανε ένα σερί 5-0, όμως ο πολύ καλός Γουόρντ με κάρφωμα έκανε το 15-7 (στο 7') και οι γηπεδούχοι έλεγχαν το ρυθμό.

Ο Ντόρσεϊ με τους πρώτους του 5 πόντους έδωσε στον Ολυμπιακό το μεγαλύτερο του προβάδισμα (20-7 στο 8'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με 27-13 και τη διαφορά να έχει φτάσει ακόμα και στο +17!

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μπριθουέλα είχε φτάσει τους 9 πόντους για την Μπαρτσελόνα, η οποία μείωσε σε 32-21 (στο 13') με τον Ολυμπιακό να έχει τους ΜακΚίσικ - Φουρνιέ στην περιφέρεια και τον Τζόζεφ να έχει βγει γρήγορα με 2 φάουλ.

Το δίδυμο Γουόρντ - Τζόουνς κράτησε όρθια την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με εκπληκτική δουλειά και ενέργεια για το 40-26 (στο 15') την ώρα που οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να παίρνουν πράγματα από τον Μπριθουέλα (12π, 3/4τριπ, 1ασ).

Οι Πειραιώτες είχαν προβλήματα στα φάουλ (Πίτερς 3, Ουόκαπ 2) και η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ άρχισε να «ροκανίζει» πάλι τη διαφορά και να τη ρίξει στους 8 (42-34) με τον Σενγκέλια να παίρνει πάνω του αρκετές κατοχές.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 46-37, αφού ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του και έκανε πολλά μαζεμένα λάθη με την Μπαρτσελόνα να μένει όρθια μετά το -17.

Επέστρεψε η Μπαρτσελόνα, το «καθάρισε» ο Ολυμπιακός!

Το δεύτερο ημίχρονο του ματς στο ΣΕΦ άρχισε με τον Ολυμπιακό να κάνει λάθη και την Μπαρτσελόνα με γρήγορο σερί 9-0 με πρωταγωνιστές τους Πάντερ και Βέσελι και να ισοφαρίζει για πρώτη φορά σε 46-46 (στο 23').

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε με Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ με σερί 8-0 για το 54-46 (στο 25'), όμως οι Καταλανοί εκμεταλλεύτηκαν τα νέα λάθη των Ντόρσεϊ - Ουόκαπ για το 54-53 (στο 27'), ενώ ο Κλάιμπερν με προσωπικό 5-0 έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την ομάδα του μετά το αρχικό 2-0 με 58-56!

Η τρίτη περίοδος τελείωσε με 64-59 για τους φιλοξενούμενους μετά από δύο μεγάλες φάσεις των Πάντερ - Κλάιμπερν και τον Ολυμπιακό να έχει «καταρρεύσει» πλήρως.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με τον Τζόουνς να επιστρέφει και να ανεβάζει την ένταση των γηπεδούχων και μαζί με τον Ντόρσεϊ μείωσαν σε 66-65 στο 32ο λεπτό σε ένα ματς που είχε πάρει «φωτιά», ενώ ο πολύ καλός Βεζένκοφ (20π) λίγο μετά (στο 33') τους έδωσε και πάλι το προβάδισμα με 68-66.

Μετά από πολλά συνεχόμενα τρίποντα του Ολυμπιακού (5/24) ο Φουρνιέ έβαλε ένα μεγάλο καλάθι για το 71-68, ενώ λίγες φάσεις μετά ένα ακόμα για το 74-68 περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος.

Στο 1:55 ο καθοριστικός Τζόουνς με άμυνα και κάρφωμα στο ανοιχτό γήπεδο έχρισε τεράστιο φαβορί για τη νίκη τον Ολυμπιακό (76-68) που είχε αλλάξει πλήρως πρόσωπο.

Τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη μεγάλη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά λόγω του σουτ του Βέσελι στο φινάλε (87-75).

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Λαρεντζάκης, Οθόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ, Μάρκος, Νόρις, Βέσελι, Μπριθουέλα, Β. Ερνανγκόμεθ, Σενγκέλια, Σατοράνσκι, Φαλ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν, Πάρα.