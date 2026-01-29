Πρωτόγνωρα σκηνικά βίας σε αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι: Παίκτης κλώτσησε πεσμένο αντίπαλο (vid)

Ένα πρωτοφανές και σοκαριστικό περιστατικό σημάδεψε το διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ασίας «Dubai International Cup», που διεξάγεται στο Ντουμπάι με τη συμμετοχή ομάδων από ολόκληρη την ήπειρο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αλ Αχλί και τους Ζαμποάγκα Βαλιέντες, εκτυλίχθηκαν σκηνές που δεν αρμόζουν στον αθλητισμό. Μετά από μια αγωνιστική «μάχη» μεταξύ του Ισμαήλ Ρομέρο και του Νικ Ντεμούσις, ο δεύτερος κατέληξε στο παρκέ, με τον Ρομέρο να χάνει κάθε έλεγχο.

Ο Πορτορικανός παίκτης πλησίασε τον αντίπαλό του και άρχισε να τον χτυπά με μανία, κλωτσώντας τον επανειλημμένα, μέχρι να επέμβουν συμπαίκτες του και να τον απομακρύνουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε 5:34 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ρομέρο αποβλήθηκε άμεσα από τον αγώνα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες, καθώς εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου του στο Ντουμπάι. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την επιβολή ποινών σε βάρος του, που ενδέχεται να κυμαίνονται από φυλάκιση με αναστολή έως την επιβολή χρηματικού προστίμου.